În urma demersului inițiat de 16 liberali care au contestat în instanță mandatul stabilit de Biroul Politic Național, conflictul din interiorul PNL s-a accentuat cu doar câteva zile înainte de Congres. Președintele PNL Maramureș, deputatul Ionel Bogdan, susține că există inconsecvențe în poziția unor reclamanți, pe care îi acuză că aplică standarde diferite în funcție de nivelul de conducere al partidului.

Potrivit liderului liberal, aceste acțiuni nu vor împiedica desfășurarea Congresului PNL.

„Pot să atace la Tribunalul Ilfov de câte ori doresc. Poate vor găsi şi o instanţă care lucrează în weekend pentru a ataca inclusiv hotărârile Consiliului Naţional de astăzi, prin care se convoacă Congresul PNL. Un lucru este însă cert: duminică ne vedem la Congresul PNL şi vom lua deciziile pentru viitorul partidului”, a scris, vineri, pe Facebook, preşedintele PNL Maramureş, Ionel Bogdan.

Liderul liberal a vorbit despre existența unei „contradicţii evidente”, susținând că unii dintre contestatari au recurs la practici similare în filialele pe care le conduc.

„Unii dintre cei 16 reclamanţi care contestă în instanţă mandatul imperativ stabilit de Biroul Politic Naţional pentru parlamentarii PNL au acordat, la rândul lor, mandate delegaţilor din filialele pe care le conduc pentru susţinerea lui Adrian Veştea la Consiliul Naţional şi Congres. Aşadar, mandatul imperativ este bun când vine de la filială, dar nu mai este bun când vine de la conducerea naţională a partidului?”, a adăugat acesta.

Disputa din interiorul Partidului Național Liberal continuă după decizia Tribunalului Ilfov de a suspenda efectele a două hotărâri adoptate recent de Biroul Politic Național. Conducerea formațiunii a anunțat că va ataca hotărârea în termenul prevăzut de lege, susținând că instanța nu avea competența teritorială pentru a judeca speța.

Într-un comunicat transmis joi seară, PNL a precizat că va utiliza toate căile legale pentru contestarea deciziei și a subliniat că aceasta nu produce efecte asupra direcției politice asumate de partid.

„Partidul Național Liberal va ataca în termenul legal hotărârea Tribunalului Ilfov de a suspenda efectele a două decizii recente ale BPN al PNL, care aveau drept obiect conduita parlamentarilor liberali în legătură cu votarea unui eventual guvern Veștea, respectiv acceptarea unor eventuale poziții în cadrul unui asemenea guvern de către membrii de partid. PNL informează că hotărârea Tribunalului Ilfov de azi nu afectează în niciun fel activitatea și opțiunile politice ale partidului – nici decizia de a NU vota un eventual guvern Veștea, nici organizarea Congresului Extraordinar, nici respingerea colaborării politice cu PSD”, se arată în comunicat.