Liderii PNL se reunesc vineri, de la ora 17:00, într-o ședință extraordinară a Consiliului Național desfășurată online, având pe agendă convocarea Congresului Extraordinar și modificarea statutului partidului. Decizia convocării Consiliului Național a fost adoptată în urmă cu două zile de Biroul Politic Național, la propunerea președintelui PNL. Joi, premierul desemnat Adrian Veștea i-a cerut lui Ilie Bolojan să amâne Congresul.

Liderul liberal a argumentat atunci că partidul traversează o perioadă care necesită decizii rapide și asumate.

„Nu ni l-am dorit, dar situația o impune. Este momentul să punem lucrurile în ordine, să clarificăm direcția partidului și să ne concentrăm pe ceea ce avem de făcut pentru românii care ne-au acordat încrederea”, a arătat Ilie Bolojan după reuniunea conducerii partidului.

Potrivit informațiilor comunicate de PNL, la ședința de vineri sunt așteptați aproximativ 800 de reprezentanți ai organizațiilor partidului. Pe ordinea de zi figurează aprobarea convocării Congresului Extraordinar și adoptarea unor modificări ale statutului formațiunii.

Congresul este programat să aibă loc pe 21 iunie, la Romexpo, în București, și ar urma să reunească aproximativ 2.500 de membri ai partidului din întreaga țară.

Dintre aceștia, 500 participă în calitate de delegați de drept, iar restul sunt reprezentanți desemnați de organizațiile județene.

Înaintea reuniunii, Adrian Veștea și-a anunțat intenția de a candida la conducerea partidului și a solicitat amânarea Congresului până pe 28 iunie, pentru a avea timp să își pregătească moțiunea.

„Este nevoie de o schimbare profundă de optică la vârful partidului”, a transmis Adrian Veștea.

Acesta a adăugat că o eventuală amânare a Congresului ar reprezenta „un gest de minimă decență democratică”.

Congresul este organizat într-un climat tensionat în interiorul formațiunii. La începutul săptămânii, Biroul Politic Național a decis ca PNL să nu participe la un executiv alături de PSD și să nu susțină un guvern condus de Adrian Veștea, solicitându-i acestuia să renunțe la mandatul de premier desemnat.

Tot atunci, conducerea partidului a stabilit că parlamentarii liberali care ar vota învestirea unui astfel de cabinet sau ar accepta funcții guvernamentale în cadrul acestuia riscă excluderea din partid.

Ulterior, PNL a anunțat că Adrian Veștea se află în afara formațiunii, după ce nu și-a depus mandatul de premier desemnat.

Disputa a ajuns și în instanță. Joi, mai mulți parlamentari liberali care contestă deciziile conducerii au solicitat Tribunalului Ilfov suspendarea hotărârilor adoptate de Biroul Politic Național privind sancționarea parlamentarilor care ar susține Guvernul Veștea. Instanța a admis cererea și a dispus suspendarea provizorie a acestor măsuri.