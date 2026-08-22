UTA Arad și Corvinul Hunedoara au remizat, scor 0-0, sâmbătă, pe Arena „Francisc Neuman”, în etapa a șasea a din Superliga. Cele două formații își dispută meciurile de pe teren propriu pe aceeași arenă.

Partida a fost echilibrată și a avut numeroase întreruperi, în special din cauza faulturilor și a intervențiilor VAR. Repriza secundă a fost prelungită cu 13 minute.

Corvinul putea deschide scorul în minutul 14, după o eroare comisă de fundașul UTA-ei Peter Ouaneh. Andrej Fabry a ajuns în poziție favorabilă, dar a ratat de la aproximativ 10 metri.

UTA a avut prima ocazie importantă în minutul 41. Din Alomerovic a șutat din interiorul careului, însă Denis Hrezdac a intervenit și a blocat mingea. Hrezdac este jucătorul UTA-ei împrumutat la Corvinul Hunedoara.

Arădenii au reușit să înscrie în minutul 68, prin Alexandru Benga. Fundașul a trimis mingea în plasă cu o lovitură de cap, după o lovitură liberă executată de Alin Roman. Golul nu a fost însă validat după intervenția VAR, pentru ofsaid la Hakim Abdallah.

O altă șansă pentru UTA a apărut în minutul 77, când Marius Coman a fost blocat în ultimul moment de portarul Codruț Sandu.

Rezultatul de sâmbătă a menținut UTA Arad fără victorie în actuala ediție a Superligii.

UTA și Corvinul s-au întâlnit de 13 ori în principala competiție internă. Arădenii au câștigat cinci dintre aceste partide, hunedorenii s-au impus în patru, iar alte patru confruntări s-au încheiat la egalitate.

Arena „Francisc Neuman”, Arad

Arbitru: Istvan Kovacs (Carei) Arbitri asistenți: Mihai Marius Marica (Bistrița), Ferencz Tunyogi (Zalău) Al patrulea oficial: Mihail-Sebastian Lăstun (Râmnicu Vâlcea) Arbitru video: Cristina Trandafir (București) Arbitru asistent video: Claudiu Marcu (Constanța) Observatori: Ioan Onicaș (Zalău) – CCA, Claudiu Boaru (Mediaș) – LPF