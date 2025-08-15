Social

Sute de pelerini catolici au străbătut Oradea cu statuia Fecioarei Maria de la Fatima

Sute de pelerini catolici au străbătut Oradea cu statuia Fecioarei Maria de la FatimaSursa foto: Eugen Ivuț/egco
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Pelerini ai speranței. Cu această dorință, sute de credincioși greco- catolici foarte  din Oradea și împrejurimi au participat în seara zilei de 14 august  la procesiunea cu statuia Fecioarei Maria de la Fatima pe străzile orașului.

pelerinaj

Sursa foto: Eugen Ivuț/egco

„Paștele din mijlocul verii”

Credincioșii au străbătut orașul. De la Sanctuarul Eparhial până la Bazilica Romano-Catolică „Ridicarea la Cer a Fecioarei Maria”și înapoi. Evenimentul marchează ajunul Adormirii Maicii Domnului. Și e  cunoscut și ca „Paștele din mijlocul verii” . El face parte din hramul Sanctuarului Eparhial „Adormirea Maicii Domnului” din Oradea, organizat de Frații Franciscani Minori Conventuali care își desfășoară aici misiunea.

pelerinaj

Sursa foto: Eugen Ivuț/egco

O prezență deosebită a fost în acest an cea a cunoscutei soliste Paula Seling.Aceasta  a interpretat la începutul și la finalul pelerinajului, câte o priceasnă mariană.  În Bazilica Romano-Catolică, binecunoscutul „Ave Maria”.

pelerinaj

Sursa foto: Eugen Ivuț/egco

Au purtat statuia Maicii Sfinte pentru a o face prezentă în inimile celor întâlniți pe drum

Sub deviza „Cu Maica Speranței pe drumul credinței”, pelerinii au pornit din fața Sanctuarului în sunet de fanfară, însoțiți de Preasfințiile lor Virgil Bercea și László Böcskei, episcop romano-catolic de Oradea.

Iohannis, "Dă bă, banii înapoi!". Cum fac românii mișto de fostul președinte notificat de ANAF
Iohannis, "Dă bă, banii înapoi!". Cum fac românii mișto de fostul președinte notificat de ANAF
Vară de coșmar în turism, după ce sute de mii de oameni au devenit ținta celor mai mari fraude
Vară de coșmar în turism, după ce sute de mii de oameni au devenit ținta celor mai mari fraude
Pelerinaj

Sursa foto: Eugen Ivuț/egco

Din procesiune  a făcut parte  un numeros sobor de preoți, studenți seminariști, persoane consacrate și credincioși laici. Pe traseul străzilor Olimpiadei – Șirul Canonicilor, s-a recitat Rozariul de Mărire. S-au intonat cântări mariane și s-au rostit rugăciuni. Totul  purtând statuia Maicii Sfinte pentru a o face prezentă în inimile celor întâlniți pe drum. Copiii au presărat petale de flori înaintea procesiunii, creând un covor de bucurie și credință.

Medalii miraculoase pentru toți pelerinii

La  Bazilica Romano-Catolică, pelerinii s-au închinat Maicii Domnului. Au rostit rugăciuni împreună cu credincioșii romano-catolici. Și au primit câte o medalie miraculoasă, pregătită de gazde pentru toți pelerinii și sfințită chiar cu acest prilej. Momentul a fost întregit de interpretarea sublimă a piesei „Ave Maria”, cântată de Paula Seling, acompaniată de orga catedralei.

pelerinaj

Sursa foto: Eugen Ivuț/egco

„Parcurgem împreună un mic pelerinaj pentru a ne exprima încrederea față de Mama noastră”, a spus episcopul László Böcskei în Bazilica Romano-Catolică. Episcopul a spus că , în rugăciune, suntem uniți indiferent de limba vorbită sau ritul de apartenență.Celebrările vor continua la Sanctuarul Eparhial „Maica Domnului” din Oradea și în ziua de 15 august a.c., de sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

13:02 - Iohannis, "Dă bă, banii înapoi!". Cum fac românii mișto de fostul președinte notificat de ANAF
13:00 - Bolojan, huiduit pe faleză la Ziua Marinei Române. Video
12:51 - Johnny Depp, aproape de o întoarcere istorică în „Pirații din Caraibe”. Ce spune producătorul Jerry Bruckheimer
12:42 - Armata SUA, apărată de Pentagon după atacurile Larei Loomer
12:35 - Cum va arăta noua corvetă a României. Construcție turcească de peste 100 de milioane de euro
12:26 - Florin Salam, pe urmele lui Irinel Columbeanu. „Regele” a rămas falit

Proiecte speciale