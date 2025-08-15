Social Sute de pelerini catolici au străbătut Oradea cu statuia Fecioarei Maria de la Fatima







Pelerini ai speranței. Cu această dorință, sute de credincioși greco- catolici foarte din Oradea și împrejurimi au participat în seara zilei de 14 august la procesiunea cu statuia Fecioarei Maria de la Fatima pe străzile orașului.

Credincioșii au străbătut orașul. De la Sanctuarul Eparhial până la Bazilica Romano-Catolică „Ridicarea la Cer a Fecioarei Maria”și înapoi. Evenimentul marchează ajunul Adormirii Maicii Domnului. Și e cunoscut și ca „Paștele din mijlocul verii” . El face parte din hramul Sanctuarului Eparhial „Adormirea Maicii Domnului” din Oradea, organizat de Frații Franciscani Minori Conventuali care își desfășoară aici misiunea.

O prezență deosebită a fost în acest an cea a cunoscutei soliste Paula Seling.Aceasta a interpretat la începutul și la finalul pelerinajului, câte o priceasnă mariană. În Bazilica Romano-Catolică, binecunoscutul „Ave Maria”.

Sub deviza „Cu Maica Speranței pe drumul credinței”, pelerinii au pornit din fața Sanctuarului în sunet de fanfară, însoțiți de Preasfințiile lor Virgil Bercea și László Böcskei, episcop romano-catolic de Oradea.

Din procesiune a făcut parte un numeros sobor de preoți, studenți seminariști, persoane consacrate și credincioși laici. Pe traseul străzilor Olimpiadei – Șirul Canonicilor, s-a recitat Rozariul de Mărire. S-au intonat cântări mariane și s-au rostit rugăciuni. Totul purtând statuia Maicii Sfinte pentru a o face prezentă în inimile celor întâlniți pe drum. Copiii au presărat petale de flori înaintea procesiunii, creând un covor de bucurie și credință.

La Bazilica Romano-Catolică, pelerinii s-au închinat Maicii Domnului. Au rostit rugăciuni împreună cu credincioșii romano-catolici. Și au primit câte o medalie miraculoasă, pregătită de gazde pentru toți pelerinii și sfințită chiar cu acest prilej. Momentul a fost întregit de interpretarea sublimă a piesei „Ave Maria”, cântată de Paula Seling, acompaniată de orga catedralei.

„Parcurgem împreună un mic pelerinaj pentru a ne exprima încrederea față de Mama noastră”, a spus episcopul László Böcskei în Bazilica Romano-Catolică. Episcopul a spus că , în rugăciune, suntem uniți indiferent de limba vorbită sau ritul de apartenență.Celebrările vor continua la Sanctuarul Eparhial „Maica Domnului” din Oradea și în ziua de 15 august a.c., de sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului.