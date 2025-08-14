Social Mii de pelerini au pornit spre Mănăstirea Nicula. Sărbătoare cu semnificație aparte în Transilvania







Mii de pelerini ortodocși au pornit în pelerinaj spre Mănăstirea Nicula, în ajunul uneia dintre cele mai importante sărbători creștine: Adormirea Maicii Domnului.Drumuri diferite, aceeași destinație: Mănăstirea Nicula” – acesta este mesajul lăcașului de cult care, în perioada 14–15 august 2025.

Adormirea Maicii Domnului este, în Transilvania, o sărbătoare cu o semnificație aparte. Aceasta e dată de icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Mănăstirea Nicula. Icoana este cunoscută pentru miracolul care ar fi avut loc în 1699. Atunci, icoana a lăcrimat timp de trei săptămâni.

Ajunul praznicului, joi, 14 august 2025, marchează tradiționalul pelerinaj pe jos „La Nicula colo-n deal”. Azi, pe străzile din Gherla, Cluj, au putut fi văzuții sute de credincioși care au plecat spre Mănăstirea Nicula. Procesiunea a pornit de la Biserica Sfântul Nicolae din parcul central și a străbătut drumul până la biserica de lemn a mănăstirii. Pelerinajul a fost condus de Înaltpreasfințitului Andrei, Arhiepiscop și Mitropolit al Clujului, Maramureșului și Sălajului. Alături de el s-au aflat arhierei, preoți și diaconi, printre care și Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Ortodox Român al Spaniei și Portugaliei.

Pelerinajul credincioșilor din Episcopia Sălajului la Mănăstirea Nicula, cu o tradiție de peste un secol. Are loc anual între 11 și 18 august, în cinstea Maicii Domnului.Pelerinii parcurg 150 km dus,în patru zile la dus și patru la întors. Sunt opt zile de rugăciune și comuniune.

Pelerinii din Sălaj sunt așteptati să ajungă azi la Nicula pe 14 august, unde vor participa la slujba Vecerniei, Utreniei și Prohodului Maicii Domnului. Mâine, pelerinii vor lua parte la Sfânta Liturghie.Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, s-a alăturat, marți, credincioșilor din Parohia Păușa. El s-a oprit apoi la Mănăstirea Strâmba. Episcopul i-a îndemnat pe pelerinii care vor ajunge la icoana Maicii Domnului de la Nicula, „să-i spună ce doresc, dar să-i ceară să aibă grijă și de județul nostru, și de eparhia noastră, de preoții și de credincioșii de aici”, scrie basilica.ro Împreună cu enoriașii, o anumită bucată de drum. A fost și președintele Consiliului Județean Săla, Dinu Iancu Sălăjeanul.

În ziua praznicului, vineri, 15 august 2025, de la ora 9.00, pe altarul de vară, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, înconjurat de un sobor de arhierei, preoți și diaconi, va săvârși Sfânta Liturghie și va rosti pelerinilor un cuvânt de învățătură.

"Pe toată perioada prezenței lor la Mănăstirea Nicula, credincioșii sunt sfătuiți să fie responsabili unii față de alții și mai ales față de ce lasă în urma lor, știind că pășesc într-o grădină a Maicii Domnului", a transmis biroul de presă al Arhiepiscopiei Clujului. Renumita icoană pictată în anul 1681 de meșterul Luca din Iclod. Conform unui proces-verbal întocmit de ofițerii austrieci, icoana ar fi lacrimat între 15 februarie și 12 martie 1699.