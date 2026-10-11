Un bărbat în vârstă de 29 de ani, considerat de anchetatori principalul suspect în furtul unor tablouri semnate de Auguste Renoir, a fost pus oficial sub acuzare sâmbătă. Identificarea sa s-a bazat pe probe ADN descoperite la locul spargerii de la muzeul din Cagnes-sur-Mer, potrivit Mediapart.

„Potrivit anchetatorilor, el a jucat un rol central în spargere”, a declarat Jean-Denis Flori, unul dintre avocații suspectului, alături de Morgan Raynaud. Bărbatul este acuzat de furt organizat și conspirație criminală.

Conform apărării, anchetatorii au identificat urmele genetice ale suspectului pe o copertă în care se aflau două dintre cele patru tablouri vizate de hoți. Obiectele au fost abandonate în timpul spargerii din 8 septembrie, ceea ce a permis prelevarea probelor.

Potrivit informațiilor prezentate, doi indivizi au pătruns prin efracție în muzeu și au tăiat suporturile celor patru lucrări. Aceștia au reușit să fugă cu două tablouri, în timp ce celelalte două au fost lăsate în grădina instituției.

Cei doi presupuşi autori se numără printre cele șase persoane arestate de anchetatori la mijlocul săptămânii. Sâmbătă, al doilea suspect ar fi fost prezentat unui judecător de instrucție pentru formularea acuzațiilor oficiale.

În fața aceluiași magistrat a fost adusă și o a treia persoană, suspectată că ar fi urmat să primească operele de artă furate sau că ar fi participat la infracțiune alături de ceilalți doi. Cele două tablouri furate au fost găsite la domiciliul acesteia, potrivit declarațiilor avocatului Flori.

Până în prezent, Parchetul din Marsilia nu a răspuns solicitărilor AFP pentru confirmarea informațiilor. Autoritățile urmează să ofere detalii suplimentare despre anchetă luni, în cadrul unei conferințe de presă la care sunt așteptați procurorul din Marsilia și directorul național al poliției judiciare.

Ancheta continuă pentru stabilirea rolului fiecărui suspect și clarificarea împrejurărilor în care au fost furate cele două tablouri.