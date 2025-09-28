Super Mario și secretul infinitului. Glitch-ul care a uimit întreaga lume

Glitch-ul „Minus World” a intrat în cultura gamerilor odată cu apariția Super Mario Bros, lansat de Nintendo în 1985, potrivit .

Jocul nu doar că a captivat publicul cu aventurile italianului Mario, dar a introdus și un nivel secret neașteptat, care a devenit rapid legendă.

Această eroare tehnică a influențat modul în care jocurile video au inclus ulterior secrete, easter eggs și provocări ascunse.

Așa cum preciza Shigeru Miyamoto, creatorul francizei: „Minus World nu a fost intenționat, dar a adăugat o aură de mister și magie jocului.”

Glitch-ul din Super Mario Bros permitea jucătorului să traverseze un perete la un anumit unghi și să ajungă într-o zonă specială, Warp Zone, de unde se putea trece la alte niveluri.

Dacă Mario intra într-o țeavă în această zonă, ajungea într-un nivel submarin care se repeta la infinit, imposibil de terminat.

Ecranul indica „World -1”, de unde și denumirea de „Minus World”.

Eroarea a fost descoperită în World 1-2, iar vestea s-a răspândit rapid între gameri, fiind consemnată și de revista Nintendo Power în 1988. Brendan Keogh, cercetător în domeniul jocurilor video, rememorează:

„Când am văzut Super Mario Bros pentru prima dată, mi s-a părut uluitor. Lumea sa era coerentă și plină de creaturi fantastice – părea fără limite, iar posibilitatea de a descoperi secrete era fascinantă.”

Minus World a atras atenția fanilor imediat după lansare. Scott Pelland, director de publicații la Nintendo în anii ’80, declara:

„Angajații care răspundeau la telefoanele gamerilor erau copleșiți de întrebări despre Minus World. A fost una dintre cele mai populare solicitări pentru o perioadă îndelungată.”

Chiar dacă nivelul era infinit și imposibil de completat, fascinația creată de acest glitch a contribuit la mitul jocului și la dorința jucătorilor de a explora fiecare colț virtual.

De atunci, multe alte jocuri au continuat să includă erori spectaculoase care au devenit parte a experienței. Exemplele includ „Missingno” din Pokémon Red și Blue (1996), superbounce în Halo 2 (2004) sau niveluri ascunse în Skyrim (2011) și Grand Theft Auto IV (2008).

Minus World a demonstrat că jocurile video pot fi mult mai surprinzătoare decât par la prima vedere. Miyamoto a recunoscut în 2010 că, deși glitch-ul nu a fost intenționat, ar putea fi considerat o caracteristică a jocului.

Edge Magazine îl numea „glitch-ul care ne-a făcut să credem că orice este posibil în jocuri video.”

Jocuri precum Frog Fractions (2012) au fost inspirate de acest sentiment de descoperire neașteptată, oferind experiențe care sfidează logica inițială a jocului.

Jim Stormdancer, creatorul jocului, afirmă:

„Primești confirmarea că orice se poate întâmpla. Poți juca o săptămână și, la un moment dat, descoperi ceva ce nu știai că există.”

Astfel, Minus World nu a fost doar o eroare, ci un catalizator pentru explorarea și inovația în designul de jocuri video, demonstrând că magia și surpriza sunt parte esențială a experienței gamerilor.