Submarin pentru o pasăre. Cum a devenit viral un peruș, după o „scufundare” neobișnuită

Un experiment inedit, numit „Bebosphere”, realizat în Bahamas a atras atenția pe rețelele sociale, după ce un proprietar de peruș a filmat pasărea sa într-un dispozitiv subacvatic improvizat, potrivit The Washington Post.

Clipul, distribuit rapid online, surprinde momentul în care micuța pasăre, pe nume Bebe, este introdusă într-un mini-submarin construit manual, oferind o perspectivă rară asupra interacțiunii dintre oameni și animalele de companie în contexte neobișnuite.

Perușii fac parte dintr-o familie de aproximativ 115 specii de papagali care se hrănesc cu semințe și sunt frecvent crescuți ca animale de companie. Sunt recunoscuți pentru inteligența și sociabilitatea lor, iar în captivitate pot trăi până la 12 ani.

Protagonistul clipului este Bebe, un peruș verde în vârstă de șase ani, aparținând lui Steven Lawyer. Acesta a conceput un mic dispozitiv subacvatic, denumit „Bebosphere”, folosind un cilindru de aer pentru paintball, un indicator de oxigen și greutăți din plumb. Scopul a fost de a permite păsării să „participe” la activitățile de snorkeling ale stăpânului.

„Ne place să facem snorkeling și lui îi place să facă orice facem noi împreună”, a declarat Lawyer pentru postul WBNS.

„Așa că m-am gândit: hai să găsim o metodă prin care să poată face snorkeling cu noi.”

Dispozitivul a permis coborârea perușului la aproximativ un metru sub suprafața apei, oferindu-i o privire asupra recifelor colorate. Potrivit proprietarului, comportamentul păsării nu a indicat stres.

„Îmi cunosc pasărea, știu cum arată când este speriată”, a mai spus Lawyer. „În acel videoclip este curioasă. A intrat de bunăvoie în tub.”

Aceasta nu este prima experiență ieșită din comun pentru Bebe. Potrivit proprietarului, pasărea l-a însoțit în 15 salturi cu parașuta. În imaginile publicate anterior pe YouTube, perușul apare într-o capsulă transparentă atașată de pieptul lui Lawyer în timpul săriturilor din avion.

Aceste activități au contribuit la creșterea popularității lui Bebe online, transformându-l într-un exemplu neobișnuit de animal de companie implicat în activități extreme alături de stăpânul său.

Deși videoclipul a fost apreciat de numeroși utilizatori ai rețelelor sociale, reacțiile nu au fost în totalitate favorabile. Unele voci au pus sub semnul întrebării gradul de confort sau consimțământ al păsării în astfel de situații.

🦜 Il a créé un mini sous-marin afin que son perroquet puisse faire de la plongée et explorer les fonds marins 🤯 pic.twitter.com/EfoTJ6a812 — 𝟑 𝐞̀𝐦𝐞 𝐎𝐞𝐢𝐥 (@_3emeOeil) April 6, 2026

Printre cei care au comentat situația s-a numărat și prezentatorul TV Stephen Colbert, care a abordat subiectul într-o manieră ironică. Referindu-se la titlurile apărute în presă, acesta a spus:

„Este adorabil, dar cred că folosim termenii ‘explorare’ și ‘submarin’ destul de generos aici.”

El a adăugat:

„Titlul ar putea fi și ‘o pasăre confuză blocată într-o sticlă Nalgene și-ar dori ca totul să se termine’.”

Experimentul lui Steven Lawyer a generat atât fascinație, cât și dezbatere, aducând în prim-plan limitele interacțiunii dintre oameni și animalele de companie.

În timp ce imaginile continuă să circule online, cazul rămâne un exemplu al modului în care conținutul viral poate declanșa discuții despre etică, responsabilitate și percepția publică asupra animalelor implicate în astfel de activități.