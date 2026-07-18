Un zgomot metalic sau de „frecare” auzit în momentul frânării poate indica uzura avansată a plăcuțelor de frână și necesită verificarea rapidă a mașinii într-un service, potrivit RAC.

Sunetul apare, în unele cazuri, atunci când materialul de fricțiune al plăcuțelor s-a consumat, iar componentele metalice ajung să intre în contact cu discul de frână.

Problema este importantă deoarece continuarea deplasării poate afecta discurile și poate crește costurile reparației. Specialiștii recomandă ca zgomotele puternice, persistente sau însoțite de vibrații și modificări ale comportamentului mașinii la frânare să nu fie ignorate.

Un sunet de măcinare sau frecare metal pe metal este unul dintre cele mai clare semnale că sistemul de frânare trebuie verificat.

Potrivit RAC, un astfel de zgomot poate apărea atunci când plăcuțele de frână sunt foarte uzate. În această situație, șoferul nu ar trebui să continue deplasarea în mod normal, iar sistemul de frânare trebuie inspectat cât mai repede.

Uzura excesivă a plăcuțelor poate deteriora suprafața discurilor. Brembo avertizează că zgomotele și vibrațiile la frânare pot indica o uzură avansată, care poate duce la defecțiuni suplimentare și la costuri mai mari de reparație.

Un scârțâit ușor și temporar nu indică automat o problemă majoră. Zgomotul poate apărea din cauza umezelii, a prafului sau a coroziunii superficiale formate pe discurile de frână.

Fenomenul este întâlnit mai ales după ce mașina a stat nefolosită o perioadă. Potrivit Brembo, coroziunea de suprafață poate produce zgomote la primele frânări, iar depunerile pot fi îndepărtate treptat prin utilizarea normală a sistemului.

Și plăcuțele de frână montate recent pot produce temporar zgomote în perioada de rodaj.

Dacă sunetul persistă însă sau devine mai puternic, este recomandată o verificare tehnică.

Șoferii ar trebui să acorde atenție și vibrațiilor resimțite în pedala de frână sau în volan.

Acestea pot fi asociate cu deformarea sau uzura neuniformă a discurilor de frână. Supraîncălzirea sistemului poate provoca, de asemenea, deformări ale suprafeței de frânare și vibrații anormale.

Un etrier blocat sau care nu funcționează corect poate menține plăcuța în contact cu discul. Frecarea continuă generează temperaturi ridicate și poate deteriora componentele sistemului de frânare.

O verificare a sistemului de frânare nu ar trebui amânată dacă zgomotul metalic este persistent, mașina vibrează la frânare, pedala devine neobișnuit de moale sau autoturismul tinde să tragă într-o parte.

De asemenea, o distanță de oprire mai mare decât în mod obișnuit poate indica o problemă la plăcuțe, discuri sau alte componente ale sistemului.

În cazul unui zgomot puternic de frecare metalică, recomandarea este ca mașina să fie verificată cât mai repede. Continuarea deplasării cu plăcuțe complet uzate poate deteriora discurile și poate afecta eficiența frânării.

Un scârțâit scurt poate avea cauze temporare, însă zgomotul metalic persistent la frânare este un semnal care nu trebuie ignorat. Verificarea rapidă a plăcuțelor, discurilor și etrierelor poate preveni deteriorarea sistemului de frânare și reparații mai costisitoare.