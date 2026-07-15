Top 5 al greșelilor frecvente la benzinărie și cum poți să le eviți

O benzinărie pare un loc simplu și sigur, dar statisticile arată că aici se fac unele dintre cele mai costisitoare greșeli ale șoferilor. Iată care sunt cele mai frecvente cinci erori în stațiile de vânzare a carburanților și cum le poți evita:

Este de departe cea mai gravă și mai des întâlnită greșeală. Punerea de motorină în benzină (sau invers) poate provoca avarii serioase la motor, cu costuri de mii de euro.

Soluția: verifică întotdeauna simbolul de pe capacul rezervorului și culoarea pistolului înainte de a alimenta.

Se întâmplă mai des decât ne imaginăm. Șoferul plătește, pornește mașina și pleacă cu pistolul încă atașat. Pe lângă daunele materiale, riști și amenzi.

Soluția: fă-ți un obicei să verifici de două ori înainte de a pleca.

Mulți șoferi opresc mașina astfel încât pistolul să nu ajungă la rezervor sau blochează accesul la alte pompe. Acest lucru creează aglomerație și nervi inutili.

Soluția: parchează întotdeauna astfel încât capacul rezervorului să fie cât mai aproape de pompă.

Pare un detaliu minor, dar un capac prost închis poate declanșa erori la bord, aprinderea martorului „check engine” și pierderea garanției la anumite mașini.

Soluția: strânge-l până auzi „clic”-ul.

5. Lăsarea motorului pornit în timpul alimentării

Este interzis din motive de siguranță (risc de incendiu) să alimentezi cu motorul pornit, dar mulți șoferi o fac, mai ales iarna ca să țină căldura. Pe lângă amendă, riști un accident grav.

Sfaturi practice:

Fă o verificare rapidă înainte de a coborî din mașină: tip combustibil, poziție, motor oprit.

Când ești obosit sau grăbit, oprește-te 10 secunde și concentrează-te.

Folosește aplicațiile benzinăriilor care arată prețurile în timp real pentru a evita stațiile aglomerate.

Evitarea acestor cinci greșeli simple poate economisi timp, nervi și, mai ales, bani. La benzinărie, calmul și atenția sunt cei mai buni „combustibili”.