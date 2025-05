Social Evaluarea Națională clasa a II-a. Cât de dificile au fost subiectele la Limba română







Subiecte română la Evaluarea Națională clasa a II-a. Elevii de clasa a II-a din au susținut a doua probă din cadrul Evaluării Naționale 2025. Aceștia a participat la examenul de Limbă și comunicare – citit – Limba română sau limba maternă pentru minorități, o probă esențială, care le va testa abilitățile de înțelegere a unui text scris.

Evaluarea Națională clasa a II-a

Timpul acordat pentru rezolvarea subiectelor este de 45 de minute, cu 15 minute mai mult față de anii anteriori. Subiectele date miercuri la Evaluarea Națională de la finalul clasei a II-a au avut un text suport din „Povestea anotimpurilor” după Maria Dorina Pașca, conform documentelor primite de elevi la test. Pe baza textului suport, elevii au avut mai multe întrebări, la care puteau răspunde în 45 de minute.

Întrebările au fost formulate pentru a verifica abilitatea de a citi, dar și de a extrage informații din text și de a le înțelege corect. Elevii au avut, printre altele, de identificat titlul povestirii, numele împăratului, numărul printeselor, numele lor. Copiii au trebui să răspundă apoi cu DA sau NU la trei întrebări.

Schimbări în acest an

Începând cu acest an, rezultatele elevilor la Evaluările Naționale de la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a vor fi sub formă de punctaje în loc de coduri. Acestea nu se afișează public și nu se trec în catalog decât la solicitarea scrisă a elevului. Punctajele sunt convertite în calificative.

Rezultatele sunt valorificate la nivelul unității de învățământ prin elaborarea planurilor individualizate de învățare, informarea elevilor și a părinților/reprezentanților legali ai elevului asupra stadiului formării și dezvoltării competențelor evaluate.

Rezultatele individuale sunt analizate de către învățători, iar în urma analizei aceștia decid, acolo unde este cazul, elaborarea planului individualizat de învățare al elevului.

Evaluarea Națională continuă cu alte două probe

Examenul de evauare națională la clasa a II-a, 2025 continuă cu alte două probe.