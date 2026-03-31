Rămășițe vechi, posibile ale lui D’Artagnan, descoperite sub Biserica Sf. Petru și Pavel din Maastricht

Sub plăcile de gresie ale unei biserici istorice din orașul olandez Maastricht, cercetătorii susțin că ar fi descoperit posibilele rămășițe ale lui Charles de Batz de Castelmore, legendarul muschetar d’Artagnan, informează allthatsinteresting.com.

În timpul lucrărilor de întreținere a plăcilor de gresie la Biserica Sf. Petru și Pavel din Maastricht, muncitorii au făcut o descoperire surprinzătoare: un schelet vechi de secole, posibil al soldatului francez Charles de Batz de Castelmore. Acesta a servit ca căpitan al mușchetarilor Gărzii regelui Ludovic al XIV-lea în secolul al XVII-lea.

Documentele istorice indică faptul că Castelmore, care a inspirat personajul d’Artagnan din romanul „Cei trei mușchetari” al lui Alexandre Dumas, a fost înmormântat după ce a fost ucis în timpul războiului franco-olandez din 1673. Cu toate acestea, locul exact al mormântului său a rămas necunoscut până acum.

Arheologii vor efectua analize suplimentare, inclusiv teste ADN, pentru a confirma dacă rămășițele aparțin lui Castelmore. Dacă teoria se confirmă, această descoperire ar rezolva unul dintre cele mai vechi mistere istorice legate de viața și moartea celebrului mușchetar francez.

Descoperirea scheletului sub podeaua Bisericii Sf. Petru și Pavel din Maastricht a stârnit un interes istoric uriaș. Speculațiile despre faptul că D’Artagnan ar fi fost înmormântat în această biserică au existat de mult timp.

Diaconul bisericii a contactat imediat arheologul Wim Dijkman, care studiază figura legendarului mușchetar de zeci de ani. Dijkman a fost prezent în momentul în care scheletul a fost expus cu grijă, bucată cu bucată. Deși craniul era deteriorat, gâtul și vertebrele erau perfect conservate.

Există mai multe indicii care sugerează că rămășițele ar putea fi ale lui D’Artagnan. În plus, în mormânt au fost găsite obiecte care corespund cu circumstanțele morții sale. Diaconul Jos Valke a menționat prezența unei monede franceze din acea perioadă și a unui glonț la nivelul pieptului, detaliu confirmat de relatările istorice.

Arheologul Dijkman a subliniat însă că este nevoie de precauție până la finalizarea analizelor, inclusiv teste ADN, pentru a confirma identitatea scheletului.

„Aștept cu nerăbdare confirmarea oficială, care ar trebui să vină în următoarele săptămâni. În acest moment, investigațiile sunt în plină desfășurare și vrem să fim absolut siguri că este vorba de D’Artagnan”, a declarat el.

Charles de Batz de Castelmore, cunoscut sub numele de D’Artagnan, este figura istorică care a inspirat celebrul personaj din romanul „Cei trei mușchetari” de Alexandre Dumas. În carte, d’Artagnan este un tânăr nobil care ajunge la Paris pentru a căuta aventură și se alătură mușchetarilor Athos, Porthos și Aramis într-o serie de escapade pline de peripeții.

Adevăratul D’Artagnan s-a născut în jurul anului 1611 la Castelul Castelmore din Lupiac, Franța. Luând numele mamei sale, D’Artagnan, a plecat la Paris și a intrat în serviciul regelui Ludovic al XIV-lea, ajungând căpitan al Mușchetarilor Gărzii — trupa de elită a casei regale franceze.

Charles de Batz de Castelmore a murit în 1673 în timpul asediului de la Maastricht, desfășurat în timpul războiului franco-olandez. Deși a fost înmormântat în oraș, locul exact al rămășițelor sale a fost pierdut de-a lungul timpului, alimentând curiozitatea istoricilor și a publicului.

D’Artagnan rămâne un erou național pentru Franța și o figură istorică importantă pentru orașul Maastricht, iar posibilitatea de a-i identifica rămășițele a captat atenția atât a istoricilor, cât și a publicului larg.