Altarul Bazilicii Sf. Petru, vandalizat de un român

Un incident fără precedent a avut loc în Bazilica Sf. Petru din Vatican, unde un cetățean român s-a urcat pe altarul principal și a distrus mai multe sfeșnice din 1865. Sub privirile turiștilor și ale personalului de securitate, bărbatul a lovit cu piciorul obiectele de cult, provocând pagube estimate la 30.000 de euro.

Gărzile Vaticanului au reacționat rapid, reținându-l pe făptaș, care a fost apoi predat autorităților italiene pentru continuarea anchetei. Deocamdată, nu se cunosc motivele care l-au determinat să recurgă la acest act de vandalism.

Martorii prezenți la acel moment în Biserica Sf. Petru au surprins momentul șocant în videoclipuri care au devenit virale pe internet.

Autoritățile din Roma urmează să stabilească măsurile legale ce vor fi luate împotriva românului, acesta riscând o pedeapsă severă pentru distrugerea bunurilor de patrimoniu, conform Newsweek.ro.

A man broke through barriers at the Vatican today and kicked the candles and cloths off the high altar in St. Peter's Basilica, before being arrested.

