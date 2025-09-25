Politica

SUA va moderniza tancurile Abrams pentru România cu o investiție de 277 milioane de dolari

SUA va moderniza tancurile Abrams pentru România cu o investiție de 277 milioane de dolari
SUA vor moderniza tancurile Abrams care vor ajunge în dotarea României, după ce Departamentul Apărării a aprobat o investiție de peste 277 milioane de dolari. Decizia face parte dintr-un efort mai larg de consolidare a capacităților militare ale aliaților NATO, incluzând Polonia, și include modernizarea transmisiei, kituri tehnice și servicii de suport. Contractul a fost atribuit companiei Allison Transmission Inc, potrivit newsweek.ro.

SUA sprijină România și Polonia prin modernizarea tancurilor Abrams

Departamentul Apărării al SUA a anunțat oficial că tancurile Abrams vor fi echipate cu transmisii noi și modernizate, precum și cu kituri suplimentare de modernizare și servicii de suport tehnic.

Contractul, cu preț fix, are valoarea nominală de 277.688.905 USD și este finanțat prin credite de achiziții ale Armatei SUA pentru anii fiscali 2024 și 2025, fonduri de capital de lucru și programe de vânzări militare externe.

Investiție concretă și impact militar

Valoarea alocărilor pentru modernizarea tancurilor Abrams se ridică la 8.807.321 USD pentru anul fiscal 2024, 10.059.982 USD pentru anul fiscal 2025, 47.895.098 USD din fonduri de capital de lucru și 28.385.496 USD provenind din vânzări militare externe, incluzând România și Polonia.

Tanc SUA

Sursă foto: Pixabay.com

Lucrările vor fi efectuate în Indianapolis, Indiana, cu termen estimat de finalizare 18 septembrie 2025. Compania Allison Transmission Inc. a fost singura ofertantă și va asigura toate componentele și suportul tehnic pentru tancurile destinate atât armatei americane, cât și partenerilor din România și Polonia.

Un pas strategic pentru România

România a achiziționat un număr de 54 de tancuri principale de luptă M1A2 SEPv3 Abrams, o achiziție aprobată oficial de Congresul SUA în noiembrie 2023, într-un program de modernizare a forțelor terestre menită să înlocuiască tehnica mai veche și să asigure cooperarea deplină cu standardele NAT.

Livrările sunt programate să înceapă în 2026, iar fiecare vehicul va fi echipat cu muniție compatibilă, sisteme electronice de comunicații și protecție îmbunătățite, contribuind astfel la consolidarea capacității defensive a armatei române și la integrarea completă a acesteia în structurile Alianței.

