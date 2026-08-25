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SUA pregătesc revenirea diplomaților în ambasadele din Orientul Mijlociu după conflictul cu Iranul

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SUA pregătesc revenirea diplomaților în ambasadele din Orientul Mijlociu după conflictul cu IranulSUA armata. Sursa foto: Freepik
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Din cuprinsul articolului

Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii analizează îndeaproape posibilitatea de a trimite înapoi personalul diplomatic evacuat din Orientul Mijlociu în perioada premergătoare și în timpul conflictului cu Iranul. Informația provine dintr-un document intern al instituției americane, citat de New York Times și preluat de agenția de presă Reuters.

Revenirea oficialilor din Serviciul Extern și relaxarea măsurilor speciale de securitate aplicate misiunilor diplomatice americane din regiune ar putea demara chiar în cursul acestei săptămâni.

SUA pregătesc revenirea diplomaților în ambasadele din Orientul Mijlociu după conflictul cu Iranul

În cadrul unei declarații furnizate pentru New York Times, reprezentanții Departamentului de Stat au subliniat că revizuiesc continuu postura de securitate la misiunile noastre diplomatice din întreaga lume.

De asemenea, reprezentanții instituției au oferit explicații suplimentare cu privire la deciziile curente de management al resurselor umane. Pe baza celei mai recente evaluări a noastre, ne ajustăm structura personalului în anumite posturi din Orientul Mijlociu pentru a ne asigura că putem continua să promovăm obiectivele de politică externă ale SUA, protejând în același timp siguranța și securitatea personalului nostru, au adăugat oficialii americani.

Până la acest moment, agenția Reuters a menționat că nu a putut verifica în mod independent datele prezentate în raport și că Departamentul de Stat nu a oferit comentarii suplimentare în afara programului de lucru.

Misiunile vizate și etapele de revenire a personalului

Conform documentului intern analizat, planul de restabilire a prezenței diplomatice vizează reprezentanțele americane din mai multe țări cheie ale regiunii, precum Israel, Liban, Arabia Saudită, Qatar, Iordania, Oman, Irak și Kuweit.

Casa Albă

Casa Albă. sursa: Facebook

Calendarul stabilit indică faptul că primii diplomați care își vor relua activitatea pe teren vor fi repartizați la Ambasada SUA din Liban, unde efectivele vor continua totuși să rămână sub nivelul maxim autorizat. În etapele următoare, personalul își va relua complet activitatea la misiunile din Israel, Iordania și Oman.

Procentele stabilite pentru fiecare reprezentanță diplomatică

Planul Departamentului de Stat prevede praguri specifice pentru numărul de angajați din fiecare țară. Astfel, misiunile diplomatice din Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită, Qatar și Liban vor funcționa inițial la o capacitate limitată la 85% din efectivul total. În același timp, reprezentanțele din Irak, Kuweit și Bahrain vor avea activitatea limitată la 75% din numărul obișnuit de cadre.

Diminuarea prezenței diplomatice americane în zonă a debutat în luna februarie, moment în care Washingtonul a permis plecarea voluntară din Israel a angajaților non-esențiali și a membrilor de familie ai acestora, ca urmare a escaladării tensiunilor cu Iranul.

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