SUA au testat o rachetă balistică Minuteman III în Pacific, într-un exercițiu programat

Statele Unite au efectuat marți seară un test cu o rachetă balistică intercontinentală de tip Minuteman III, lansată de pe coasta statului California, potrivit New York Post.

Testul a fost realizat de forțele americane pentru a evalua capacitatea operațională a sistemului și a avut loc în contextul tensiunilor geopolitice existente la nivel internațional.

Potrivit autorităților militare americane, lansarea a avut loc la ora locală 23:00 de la baza Vandenberg Space Force Base, situată în apropiere de orașul Santa Barbara. Racheta, care nu a fost echipată cu încărcătură nucleară, a parcurs mii de kilometri deasupra Oceanului Pacific înainte de a ajunge în zona țintă din apropierea Insulelor Marshall.

Testul face parte dintr-o serie de exerciții planificate anterior și are rolul de a verifica funcționarea sistemelor utilizate în cadrul arsenalului strategic al Statelor Unite.

Reprezentanții Air Force Global Strike Command au precizat că lansarea a avut scopul de a verifica nivelul de pregătire și acuratețea sistemului de rachete balistice intercontinentale.

Potrivit comunicatului oficial, racheta utilizată în cadrul testului, identificată drept GT-254, nu a transportat încărcătură militară. Sistemul a fost lansat pentru a analiza performanța diferitelor componente tehnice ale rachetei.

„[Testul] ne-a permis să evaluăm performanța componentelor individuale ale sistemului de rachete”, a declarat locotenent-colonelul Karrie Wray, comandantul Escadrilei 576 de Testare a Zborului, într-un comunicat de presă.

Oficialii militari au subliniat că astfel de lansări sunt efectuate periodic pentru a analiza modul în care sistemele funcționează în diverse scenarii operaționale.

„Prin evaluarea continuă a diferitelor profiluri de misiune, putem îmbunătăți performanța întregii flote de rachete balistice intercontinentale și putem asigura nivelul maxim de pregătire pentru componenta terestră a triadei nucleare a Statelor Unite”, a mai transmis Wray.

Conform informațiilor furnizate de US Space Force, racheta a atins cu succes zona țintă din vestul Oceanului Pacific, în apropierea Insulelor Marshall. Testele de acest tip implică lansarea rachetei de la o bază militară din Statele Unite și ghidarea acesteia către un punct de impact stabilit în prealabil în ocean.

🚨 ALERTE INFO🌐🌐 Les 10 missiles balistiques à longue portée les plus puissants au monde (2025) 🚀 🇷🇺 Satan II — 18 000 km 🇷🇺 Satan — 16 000 km 🇰🇵 Hwasong‑17 — 15 000 km 🇨🇳 DF‑41 — 15 000 km 🇺🇸 Minuteman III — 13 000 km 🇺🇸/🇬🇧 Trident II — 12 000 km 🇨🇳 JL‑3 — 12… pic.twitter.com/xsob5DwrRS — Trump Fact News 🇺🇸 (@Trump_Fact_News) March 4, 2026

Aceste exerciții sunt utilizate pentru a verifica sistemele de navigație, control și ghidare ale rachetei, precum și pentru a confirma precizia traiectoriei.

Racheta Minuteman III reprezintă una dintre componentele principale ale triadei nucleare americane, structură strategică ce include capacitatea de a lansa arme nucleare de pe uscat, din aer și de pe mare.

Rachetele de acest tip sunt amplasate în silozuri subterane în mai multe state din vestul Statelor Unite. Sistemul este conceput pentru a menține capacitatea de descurajare strategică și pentru a asigura posibilitatea unui răspuns în cazul unui atac nuclear asupra Statelor Unite.

Oficialii americani au precizat că testul realizat marți a fost planificat cu mult timp înainte și face parte din programul standard de verificare a sistemelor de apărare strategică.