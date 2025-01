Social Stresul, factor declanșator al alergiilor cutanate. Cum te poți proteja







În ultimii ani, tot mai mulți oameni ajung să se confrunte cu diferite probleme cauzate de stres. De la anxietate și atacuri de panică până la accidente vasculare cerebrale, toate pot avea legătură cu acest factor prezent în viața tuturor. Un studiu recent a arătat că stresul poate declanșa alergii cutanate sau le poate agrava pe cele existente.

Stres - două moduri prin care îl poți gestiona

Din cauza apariției stresului, macrofagele nu mai au capacitatea să celulele moarte din zonele afectate de alergii. Astfel, simptomele sunt agravate, iar multe tratamente nu vor aduce o ameliorare.

Potrivit specialiștilor, alergiile cutanate sunt agravate de factorul de stres. În plus, aceștia susțin că funcţiile imunitare sunt afectate din această cauză.

Alergiile de la nivelul pielii, agravate din cauza acestui factor

Studiul a fost realizat pe șoareci, iar oamenii de știință au ajuns la concluzia că acest factor are efecte devastatoare. Macrofagele nu mai pot elimina celulele afectat din locul în care apare alergia, arată The Journal of Allergy and Clinical Immunology.

„Acest studiu este primul din lume care demonstrează că stresul perturbă funcţia macrofagelor, care în mod normal ajută la suprimarea reacţiilor alergice, intensificând astfel răspunsurile alergice”, a explixat Soichiro Yoshikawa, profesor la facultatea de medicină a universităţii Juntendo din Japonia.

Imunitatea scade semnificativ

În plus, analiza a scos la iveală un alt detaliu îngrijorător. Persoanele care se confruntă cu stresul au o mai imunitate scăzută.

Realizarii studiului spun că oamenii se pot apela la diferite activități pentru a elimina stresul. Mișcarea în aer liber, cititul, mersul pe bicicletă sau șahul te pot ajuta să scapi de această problemă. Totodată, persoanele care nu pot gestiona singure o astfel de situație pot apela la specialiști.

„Acest fenomen, denumit ‘memoria stresului’, implică faptul că stresul sever lasă o amprentă persistentă asupra celulelor imunitare”, a mai spus specialistul.