Stonehenge avea un „frate mai bătrân”: Structură de acum 5.000 de ani, aliniată cu Soarele

Arheologii cred că au descoperit o versiune mai veche, mult mai simplă, a Stonehenge-ului, la aproximativ 5 km distanță de monumentul preistoric, potrivit BBC.

Tot ce a mai rămas din structura mai veche sunt două găuri în pământ, dar echipa spune că acestea susțineau stâlpi de lemn care se aliniau cu Soarele în timpul solstițiilor de vară și de iarnă - cele mai lungi și cele mai scurte zile ale anului - în același mod ca cei de piatră de la Stonehenge.

Situl a fost datat la aproximativ 5.000 de ani, ceea ce precede structura de la Stonehenge cu 500 de ani.

De asemenea, la fața locului au fost găsite artefacte, inclusiv ceramică, unelte din silex și oase de animale, ceea ce sugerează că oamenii preistorici se adunau acolo.

Phil Harding, de la Wessex Archaeology, care a condus săpăturile, a spus că a fost una dintre cele mai bune descoperiri din lunga sa carieră.

„Două gropi cu stâlpi îmi spun mult mai multe despre oamenii de acum 5.000 de ani”, a declarat el.

„Asta îmi spune ceva despre întreaga comunitate, îmi spune cum gândeau, cum se comportau, cum venerau cerurile”, a adăugat arheologul.

Pietrele uriașe de la Stonehenge sunt plasate precis pentru a se alinia cu Soarele.

Dacă stați în mijlocul cercului la răsăritul soarelui, la solstițiul de vară, veți vedea Soarele răsărind peste o piatră numită piatra călcâiului, la nord-est de cerc.

La mijlocul iernii, dacă stați în centrul cercului, veți vedea soarele apunând peste o piatră de la sud-vest de sit.

Structura descoperită în satul Bulford era o construcție mult mai simplă, alcătuită din doar doi stâlpi de lemn, care au putrezit de mult.

Aceștia erau poziționați la o distanță de 120 m unul de celălalt și se estima că aveau o înălțime cuprinsă între 2 m și 4 m.

Când Harding a descoperit găurile, a observat că păreau să se alinieze cu Soarele, la fel ca la Stonehenge, situat la câțiva kilometri distanță.

„Mi-am luat creionul și rigla, le-am unit și am fost conștient că indicau cumva direcția generală a răsăritului soarelui la solstițiul de vară”, a spus el.

Urmele structurii anterioare au fost găsite acum un deceniu în Bulford, când terenul a fost curățat pentru noi locuințe ale armatei. Dar abia acum a fost efectuată o analiză detaliată a alinierii.

„Cerul - pozițiile Soarelui, Lunii, planetelor și stelelor - se schimbă foarte lent de-a lungul secolelor. Nu observăm cu adevărat acest lucru în timpul vieții noastre”, a spus Dr. Fabio Silva, arheoastronom de la Universitatea Bournemouth și de la Academia Skyscape.

„Așadar, practic trebuie să reconstruim cerul, cum arăta acum exact 5.000 de ani, unde răsărea Soarele și la ce oră răsărea în acele locuri”, a explicat el.

„Dacă țineți cont de lățimea stâlpilor... atunci alinierea este exact, exact corectă. Este aliniată cu precizie la răsăritul soarelui la solstițiul de vară și cu apusul soarelui la solstițiul de iarnă.”

Gropile care conțineau acești stâlpi nu au fost singura descoperire în timpul săpăturilor, în jurul lor fiind zeci de alte găuri care conțineau artefacte aparținând oamenilor preistorici din satul Bulford.

Aceste obiecte au ajutat la stabilirea vârstei sitului. Echipa a folosit datarea cu radiocarbon, care analizează modul în care o formă specială de carbon se schimbă în timp, pentru a stabili că structura avea o vechime de 5.000 de ani.

Printre artefacte s-au numărat un corn de ceramică care ar fi fost folosit pentru săpat și oase de animale sculptate, precum și fragmente de ceramică fin decorate.

De asemenea, au fost descoperite unelte din silex, inclusiv un cuțit neolitic rar, rotunjit în formă de disc.

„Cred că a fost descoperirea noastră stelară”, spune Harding.

„Ceea ce este atât de special la el este măiestria cu care a fost realizat. Aceasta este o adevărată măiestrie.”

El a spus că acel cuțit a fost găsit în poziție verticală, ca și cum ar fi fost plasat cu grijă, și se întreabă dacă a avut o semnificație simbolică.

„Poate că acea formă discoidală este un fel de referință la Soare, cine știe?”, a spus el.

Monumentul de la Bulford datează din aceeași perioadă cu cea mai veche fază de activitate de la Stonehenge, când primele lucrări de terasament au fost construite cu o jumătate de mileniu înainte de așezarea pietrelor.

„Descoperirea de la Bulford sugerează de fapt că poate oamenii care au construit primele etape ale Stonehenge erau stabiliți sau locuiau acolo, sau cel puțin se adunau sezonier pentru a face lucrările de construcție la Stonehenge”, a spus Dr. Jennifer Wexler, curator de istorie la English Heritage.

Dar de ce erau acești oameni preistorici atât de fascinați de Soare?

„Oamenii care au construit Stonehenge și oamenii care au fost la Bulford erau primii fermieri, iar mijloacele lor de trai erau cu adevărat legate de anotimpuri și de Soarele care își făcea treaba”, a explicat Wexler.

Astăzi, solstițiul de vară de la Stonehenge este cea mai mare atracție, când mii de oameni vin să vadă răsăritul soarelui la monument.

Dar Wexler spune că acum 5.000 de ani, solstițiul de iarnă - cea mai scurtă zi a anului - avea o semnificație mai mare pentru comunitățile antice.

„Iarna ar fi putut fi deosebit de importantă, deoarece este o perioadă a anului în care lumina moare literalmente și poate trebuie să faci ceva pentru a evoca acea revenire sau a o marca, pentru că atunci este o revenire a primăverii, când, sperăm, culturile și animalele tale vor prospera”, a încheiat el.