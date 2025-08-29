Stolîpin, sau când reforma apare la momentul nepotrivit. Curajul acestui oficial țarist i-a modelat decizia și i-a influențat tragicul destin

În 1905, Rusia era zguduită de o nouă revoluție, ca urmare a nemulțumirii populare față de înfrângerea Flotei ruse de către japonezi la Tsushima. Atunci s-a resimțit, pentru prima dată necesitatea unor reforme, inclusiv a unei noi Constituții. Cel chemat să înfăptuiască reformele a fost, după câteva ezitări Piotr Stolîpin, numit Președinte al Consiliului de Miniștri în 1906. El era adeptul liniei dure de rezolvare a problemelor. Era un om al acțiunii, al faptelor, care nu se temea de moarte, în ciuda nenumăratelor atentate urzite contra sa de către sociasliști și anarhiști.

În 1906, primul ministru al Rusiei Piotr Arkadievici Stolîpin, numit de țarul Nicolae al II-lea, a încercat o reformă agrară. El dorea crearea unei pături sociale de țărani înstăriți. A fost un adversar al anarhiștilor, cei prinși și arestați fiind judecați și executați prin spânzurare. Aceasta nu era însă pe placul socialiștilor, Lenin temându-se că un succes al lui Stolîpin ar diminua șansele de reușită ale mișcării de înlăturare a țarismului.

La 5/18 septembrie 1911, socialistul Dimitri Bogrov, care se pare că avea legătură și cu poliția secretă țaristă, Okhrana, l-a asasinat pe Stolîpin, la Opera din Kiev. Stolîpin supraviețuise și el mai multor tentative de asasinat.

