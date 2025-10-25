Stilul Old Money, viral pe TikTok. Cum să te îmbraci ca bogații

În ultimele luni, pe TikTok a luat amploare un nou trend în modă: stilul „old money”, un look inspirat de aristocrația și elitele financiare din trecut, care pune accent pe eleganță, simplitate și calitate. Clipurile în care utilizatorii explică cum să adopți acest stil au strâns milioane de vizualizări, generând adevărate discuții despre ce înseamnă să ai gusturi și „clasă”.

Termenul „old money” provine din cultura anglo-americană și se referă la familiile care au avut averi moștenite, transmise din generație în generație. Spre deosebire de „new money”, care adesea pune accent pe afișarea luxului prin logo-uri vizibile și bijuterii ostentative, stilul „old money” mizează pe discreție, calitate și eleganță atemporală.

În modă, acest stil presupune ținute clasice, culori neutre și materiale de calitate: lână, cașmir, mătase sau bumbac premium.

Pe TikTok, utilizatorii recomandă combinații simple, dar rafinate: pulovere tricotate, cămăși albe impecabile, pantaloni croiți la comandă, sacouri bine structurate și pantofi clasic eleganți. Accesoriile sunt minimaliste, de bun gust, precum ceasuri de lux discret, curele din piele naturală sau genți în culori neutre.

Trendul „old money” nu este doar despre haine, ci și despre atitudine și stil de viață. Clipurile virale arată utilizatori care povestesc despre „rutina de dimineață a unei persoane cu bani vechi”, alegerea cărților pentru bibliotecă sau hobby-uri precum echitația sau golf-ul.

Această combinație de modă, comportament și valori a atras atenția mai ales a tinerilor, care văd în stilul „old money” o formă de eleganță autentică și de bun-gust, diferită de opulența exagerată a altor trenduri.

Pe TikTok, clipurile cu hashtagurile #oldmoneyfashion sau #oldmoneystyle au adunat milioane de vizualizări și mii de comentarii.

Mulți tineri recunosc că au fost inspirați să-și schimbe garderoba, să investească în piese de calitate sau să acorde mai multă atenție detaliilor: „Nu e vorba doar de haine, e vorba de cum te comporți și de cum alegi să trăiești”, scrie un utilizator în comentarii.

Pentru a adopta acest stil, TikTok recomandă câteva articole de bază:

Pulovere tricotate și cardigane: În culori neutre precum bej, gri, crem sau bleumarin. Se poartă atât peste cămăși albe, cât și singure, pentru un look elegant și relaxat.

Cămăși albe și bluze simple: Materialele naturale sunt esențiale, iar croiala trebuie să fie impecabilă.

Pantaloni și fuste clasice: Culorile neutre, precum camel sau gri, și croielile clasice conferă eleganță și versatilitate.

Sacouri și paltoane structurate: Ideal pentru ținutele de birou sau ieșirile sofisticate. Materialele naturale și croiala impecabilă fac diferența.

Accesorii minimaliste: Ceasuri fine, curele din piele, genți mici și elegante, bijuterii discrete, toate acestea completează look-ul fără a fi ostentative.

Pantofi clasici: Loafers, mocasini sau pantofi Oxford pentru bărbați; pantofi cu toc mediu sau balerini pentru femei.

Trendul se inspiră adesea din filme și seriale care ilustrează elitele sociale, cum ar fi Gossip Girl, The Great Gatsby sau Bridgerton. Aceste producții promovează costume impecabile, paltoane elegante și rochii sofisticate, oferind idei concrete pentru cei care doresc să adopte stilul și în viața reală.

Pe TikTok, utilizatorii fac și tutoriale video despre cum să combini piesele vestimentare pentru un efect „old money”, explicând cum să alegi culorile, texturile și proporțiile corecte. Clipurile scurte arată de ce simplitatea și calitatea câștigă întotdeauna în fața logo-urilor ostentative și a ținutelor exagerate.

Spre deosebire de moda „fast fashion” sau de trendurile bazate pe branduri mari și vizibile, acest stil se bazează pe eleganță discretă și piese care durează în timp. Pe TikTok, această diferență este subliniată constant: „Nu trebuie să ai haine scumpe cu logo-uri uriașe. Important este să arăți bine îmbrăcat și să transmiți o imagine de rafinament”, explică un creator de conținut.