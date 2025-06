Politica Stenograme din ședința PSD: Dacă facem concurs pe miniştri, rupem partidul în două. Şi aşa partidul este la pământ







În contextul negocierilor privind structura viitorului Guvern și măsurile fiscale, Partidul Social Democrat s-a întrunit într-o ședință informală a Consiliului Politic Național. Conform variantelor discutate, PSD ar urma să conducă șase ministere, printre care se regăsesc Justiția și Sănătatea. Cu toate acestea, în cadrul întâlnirii, mai mulți lideri și membri ai partidului și-au exprimat nemulțumirea față de modul în care au decurs negocierile.

Reprezentanții PSD, despre pretențiile celor din USR

Reprezentanții PSD au remarcat că Uniunea Salvați România (USR) ar putea obține portofolii mai favorabile. Printre ministerele pe care PSD urmează să le preia se numără Ministerul Justiției, Ministerul Transporturilor, Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii și Ministerul Agriculturii. În plus, partidul va primi fie Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, fie Ministerul Energiei, în funcție de rezultatul final al discuțiilor privind repartizarea portofoliilor.

În același timp, PSD a acceptat să renunțe la Ministerul Economiei, o decizie influențată de dorința președintelui interimar Sorin Grindeanu de a-l exclude din viitorul Executiv pe Bogdan Ivan, care și-a exprimat intenția de a candida la șefia partidului.

Țintele principale

În timpul ședinței, Sorin Grindeanu a subliniat că negocierile au fost reușite și că acordul coaliției va include principiul rotativei guvernamentale. De asemenea, acesta a clarificat faptul că Nicușor Dan a fost ferm de la început în a nu susține un premier din partea PSD, respingând zvonurile conform cărora un alt membru al partidului ar fi fost luat în calcul pentru această poziție. În ceea ce privește influența lui Ilie Bolojan asupra desemnării miniștrilor, Grindeanu a spus că este vorba doar despre o manevră de imagine și că deciziile privind portofoliile PSD vor fi luate în interiorul partidului.

Ce s-a discutat în ședința PSD

Critici cu privire la distribuția portofoliilor au venit din partea mai multor membri. Corneliu Ștefan, președintele Consiliului Județean Dâmbovița, a sugerat, în mod ironic, că ar fi fost mai bine să se facă un schimb de ministere cu USR, deoarece portofoliile acestora par a fi mai atractive. Senatorul Titus Corlățean și-a exprimat nemulțumirea că PSD nu a reușit să obțină Ministerul Afacerilor Externe și a pierdut Ministerul Apărării.

Pe de altă parte, Paul Stănescu, secretarul general al PSD, a lăudat abilitățile de negociere ale lui Grindeanu și a susținut ideea organizării unor concursuri interne pentru desemnarea miniștrilor, considerând această inițiativă benefică.

George Șoldan, președintele Consiliului Județean Suceava, a evidențiat importanța asumării responsabile a listei de miniștri de către conducerea partidului și a criticat tensiunile interne, avertizând că introducerea concursurilor pentru pozițiile ministeriale ar putea diviza formațiunea.

În final, Ionuț Pucheanu, primarul municipiului Galați, a atras atenția asupra dorinței unora dintre membrii PSD de a obține Ministerul Dezvoltării, subliniind că mulți primari preferă să se asocieze vizual cu actualul ministru Cseke Attila, potrivit Antena 3 CNN.

Stenograme din ședință

Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD: Negocierile au fost un succes, vom avea rotativă guvernamentală care va fi scrisă în acordul coaliţiei. Nicuşor Dan ne-a spus de la început că nu va pune un premier PSD. M-am obişnuit cu atacurile, dar ştirile pe surse că ar fi pus pe altcineva de la PSD au fost false. Faptul că Ilie Bolojan va avea drept de veto asupra miniştrilor este o chestie de PR, nu va decide Bolojan ce miniştri punem noi. Vreau concurs pe minştri.

Corneliu Ştefan, preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa: Nu mai bine facem schimb de ministere cu USR, să le ia ei pe ale noastre şi noi pe ale lor că sunt mai bune ministerele USR decât ale noastre. Titus Corlăţean, senator PSD: Este o mare greşeală că nu am luat ministerul de Externe si că am pierdut şi ministerul Apărării.

Paul Stănescu, secretar general al PSD: Sorin a negociat foarte bine şi ideea cu miniştrii care să fie aleşi prin concurs de partid este una foarte bună. George Şoldan, preşedintele Consiliului Judeţean Suceava: (n.r. - ironic) E bine că am lăsat să aibă USR Mediul. Eşti preşedintele partidului şi trebuie să-ţi asumi lista cu miniştri. Oricum, toţi dăm telefoane între noi şi se mârâie conducerea.

Dacă facem concurs pe miniştri, rupem partidul în două. Şi aşa partidul este la pământ. Pe mine mă interesează să am partid în 2028. Eu când o să candidez iar la Suceava să o fac de la PSD, în 2028.

Șir de nemulțumiri

IonuțPucheanu, primarul din Galaţi: Sorine, sunt unii din partid care îşi doresc ministerul Dezvoltării. Primarii noştri merg la Dezvoltare să facă poze cu Cseke Atilla.

Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD: Cine în afară de tine, Ionuţ? Că m-am cam săturat.

Robert Cazanciuc, senator PSD: Trebuie să luăm preşedinţia Curţii Constituţionale. Eu am plecat din magistratură şi am renunţat la pensie specială. Nimeni nu m-a întrebat vreodată dacă am din ce să mă întreţin.