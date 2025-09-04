Politica

SRI şi SIE, subiect de negocieri discrete. Profilurile viitorilor șefi, făcute de Nicușor Dan

SRI şi SIE, subiect de negocieri discrete. Profilurile viitorilor șefi, făcute de Nicușor Dan
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, că procesul numirilor la conducerea Serviciului Român de Informaţii (SRI) şi Serviciului de Informaţii Externe (SIE) este „o discuţie sensibilă”, care se desfăşoară într-un cadru restrâns, fără implicarea presei. „Când o să fie un consens, o să-l anunţăm”, a precizat şeful statului.

Președintele a mai vorbit, la Antena 1,  despre  importanţa stabilităţii în acest proces: „România are nevoie de stabilitate, nu suntem în situaţia în care să facem un joc din asta, eu cumva să propun, Parlamentul să respingă, eu să acuz Parlamentul, ei să mă acuze pe mine, asta în mod cert nu se va întâmpla”.

Nicușor Dan, despre tensiunile dintre partide

Nicușor Dan. Sursa foto: Facebook

Întrebat dacă există tensiuni sau un „război” între partidele din coaliţie pentru propunerile la SRI şi SIE, Nicuşor Dan a declarat: „Nu, nu, e o discuţie, nu. Este doar o discuţie, care este foarte colegială, fără niciun fel de tensiune”.

Preşedintele a precizat că partidele sunt dispuse să accepte candidaţi din societate, nu doar politicieni: „Sunt dispuse, da”.

Profilul candidaţilor SRI și SIE: experienţă şi abilitate politică

Nicuşor Dan a explicat ce criterii are în vedere pentru conducerea serviciilor de informaţii: „Niște oameni care să aibă experienţă de viaţă, să fie capabili să coordoneze mulţi oameni şi care să aibă o abilitate politică de a se mişca între foarte multe interese”.

