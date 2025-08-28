Social Sprijin psihologic gratuit pentru pacienții oncologici. Guvernul a aprobat decontarea







Guvernul a decis ca pacienții bolnavi de cancer să beneficieze gratuit de servicii psihologice, decontate prin sistemul public de sănătate. Hotărârea a fost adoptată la propunerea Ministerului Sănătății și a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS) și intră în vigoare imediat.

Până acum, pacienții oncologici au fost obligați să se descurce singuri atunci când aveau nevoie de suport psihologic, fiind nevoiți să plătească din buzunar. De acum înainte, aceste servicii sunt recunoscute ca parte integrantă a tratamentului împotriva cancerului, alături de medicamente, operații sau radioterapie.

Până acum, pacienții bolnavi de cancer au dus o dublă luptă – cu boala și cu lipsa accesului la sprijin psihologic. De astăzi, România recunoaște oficial că tratamentul complet înseamnă și suport emoțional, a declarat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, după ședința de Guvern.

Actul normativ prevede o perioadă de tranziție:

-până la 30 iunie 2026, pacienții oncologici pot primi servicii psihologice gratuite la recomandarea medicului, chiar dacă psihologul nu are o pregătire specială în psihooncologie;

-începând cu 1 iulie 2026, sprijinul psihologic va putea fi oferit doar de psihologi care au formare profesională în psihooncologie, pentru a crește calitatea actului medical.

„Această etapizare oferă timp pentru dezvoltarea unei rețele de specialiști și pentru pregătirea resurselor umane”, a mai spus ministrul.

Printr-un cadru de finanțare stabil, pacienții nu vor mai fi obligați să plătească pentru consiliere psihologică. Serviciile vor fi decontate direct prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate, la fel ca alte tratamente.

„Sprijinul psihologic nu este un moft, ci o parte vitală a tratamentului. Studiile arată că pacienții care primesc suport emoțional urmează mai bine tratamentul, au o reziliență crescută și o calitate a vieții mai bună”, a declarat Rogobete.

Ministerul Sănătății și CNAS urmează să lucreze împreună cu organizațiile profesionale și cu societățile medicale pentru ca măsura să fie implementată rapid și eficient.