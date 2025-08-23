Social Care sunt psihoterapeuții care lucrează cu CNAS. De câte ședințe puteți beneficia







Psihoterapeuții ale căror servicii sunt decontate prin CNAS nu sunt tocmai ușor de accesat, iar serviciile lor sunt condiționate de plafonul zilnic. Statul nu pare să îi încurajează să presteze astfel de servicii decontate.

Mulți pacienți ar avea nevoie de psihoterapie, mai ales că mai nou, acest tip de serviciu este decontat prin CNAS. Dar este complicat de accesat. Asta pentru că listele cu medicii și unitățile medicale care oferă astfel de ședințe sunt pe site-urile Caselor de Asigurări de Sănătate Județene.

Însă pentru a ajunge la un astfel de terapeut, pacienții trebuie să aibă trimitere de la medicii psihiatrii. Iar psihologii nu pot încheia contract direct cu CNAS ci cu unitățile sanitare sau cu medicii. Drept urmare ei vor încasa între 100 și 150 de lei pentru o ședință. Cât privește numărul de ședințe, acesta variază, dar este limitat.

Practic trebuie încadratat în plafonul zilnic de puncte al furnizorului medical. Altfel legea nu stabilește nimic legat de acest aspect. O ședință are 30 de puncte, iar plafonul zilnic este undeva la 150 de puncte, spun specialiștii.

Drept urmare numărul de ședințe care pot fi făcute zilnic nu este tocmai mare. Iar specialiștii spun că nu se pot acoperi nevoile unui pacient care trebuie să treacă printr-un proces continuu. Pentru ca acest lucru să se întâmple este nevoie de extinderea plafonului de pacienți/zi, dar și de simplificarea procedurilor de acces.

Mai ales că în cazul pensionarilor care nu au internet sau nu știu să îl folosească e complicat de accesat site-ul Casei de Asigurări de care aparțin. Seviciile psigologilor sunt considerate conexe actului medical. Din acest motiv este nevoie ca aceștia să încheie contracte cu spitalele sau casele de asigurări. În ceea ce privește o astfel de ședință, aceasta va avea minim 50 de minute. De aici și costul de 150 de lei.