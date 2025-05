Actualitate Sprijin financiar pentru părinții din Chișinău. Cum pot obține ajutor pentru rechizite și materiale școlare







Republica Moldova. Și în acest an, părinții din familiile defavorizate din municipiul Chișinău pot beneficia de sprijin financiar oferit de autoritățile locale. Acest ajutor este destinat pregătirii copiilor pentru noul an școlar 2025–2026. Ajutorul material are scopul de a susține elevii din medii vulnerabile, ajutându-i să înceapă școala în condiții decente, cu toate cele necesare.

Ajutor financiar pentru rechizite: Părinții din Chișinău pot obține sprijin până pe 4 iunie 2025

Pentru a beneficia de acest suport, părinții sau tutorii legali trebuie să depună documentele necesare direct la instituțiile de învățământ unde sunt înscriși copiii.

Termenul limită pentru depunerea actelor este 4 iunie 2025, în cazul elevilor din clasele a II-a până la a IX-a și din clasele a XI-a și a XII-a.

Listele cu potențialii beneficiari vor fi transmise ulterior Direcției management instituțional, în termenul stabilit. Acestea trebuie să fie însoțite de copiile actelor de identitate ale părinților sau reprezentanților legali.

Pentru elevii din clasa I, a V-a și a X-a, ale căror înscrieri urmează să fie finalizate la începutul toamnei, documentele vor fi colectate și expediate în luna septembrie. Astfel, se asigură că și acești copii pot beneficia de ajutor, chiar dacă fac parte din cicluri de tranziție școlară.

Directorii de școli sunt îndemnați să informeze părinții despre oportunitatea de sprijin. Dar și să le furnizeze lista completă a actelor necesare. De asemenea, instituțiile trebuie să colecteze datele respectând legislația privind protecția datelor cu caracter personal și confidențialitatea informațiilor.

Părinții din familii vulnerabile sunt încurajați să solicite sprijinul financiar

Ajutorul financiar este acordat în baza unui regulament aprobat de Consiliul Municipal Chișinău în anul 2018. Acesta vizează sprijinirea copiilor din familii vulnerabile. Prin această inițiativă, autoritățile locale își propun să reducă inegalitățile sociale. Și să faciliteze accesul egal la educație pentru toți elevii, indiferent de situația lor economică.

În anul de studii 2024-2025, aproximativ 8.000 de elevi din capitală au beneficiat de ajutor financiar în valoare de 700 de lei.

Părinții sunt îndemnați să se adreseze cât mai curând conducerii instituției de învățământ unde este înscris copilul, pentru a primi toate informațiile necesare și pentru a depune actele la timp.