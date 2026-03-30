Sprijin european consolidat pentru Republica Moldova. Șapte state cer accelerarea aderării la UE

Republica Moldova primește un nou semnal politic puternic din partea partenerilor europeni: șapte state ale Uniunii Europene cer accelerarea procesului de aderare și deschiderea negocierilor pe toate capitolele, într-un moment marcat de presiuni externe fără precedent și de mize strategice majore pentru securitatea regională. Mesajul a fost transmis printr-o declarație comună semnată la Chișinău, în marja vizitei oficiale a delegațiilor parlamentare europene, care reconfirmă sprijinul ferm pentru parcursul european al țării.

Președintele Comisiei pentru integrare europeană, Marcel Spatari, a declarat luni, la o conferință de presă, că prin declarația semnată, partenerii din parlamentele Estoniei, Letoniei, Lituaniei, Suediei, Finlandei, Poloniei și Germaniei reafirmă sprijinul ferm pentru parcursul european al Republicii Moldova și salută progresele semnificative în procesul de aderare la Uniunea Europeană, precum și eforturile autorităților de a implementa reforme și de a alinia legislația la acquis-ul comunitar.

„Este o declarație care solicită statelor membre și Uniunii Europene să ia măsurile necesare pentru a deschide negocierile formale pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană pe toate clusterele, astfel încât procesul de aderare să continue și să fie accelerat în perioada următoare, pentru a menține dinamica pe care am înregistrat-o în perioada recentă”, a subliniat Marcel Spatari.

Președintele Comisiei parlamentare pentru Afaceri Europene din Estonia, Peeter Tali, a evidențiat „progresele impresionante” ale Republicii Moldova pe calea integrării europene.

„Pot să spun acest lucru cu certitudine. Vedem un angajament foarte puternic din partea dumneavoastră. Am menționat că cetățenii dumneavoastră, în cadrul a trei exerciții electorale, în pofida ingerințelor ruse, au ales să păstreze calea europeană. Aceasta este voința țării dumneavoastră, voința cetățenilor dumneavoastră. Observăm această dedicare impresionantă în privința procesului de integrare. Estonia sprijină pe deplin integrarea europeană a Republicii Moldova și vrem să vă împărtășim din experiența noastră”, a subliniat parlamentarul estonian.

Peeter Tali a adăugat că Estonia încurajează „prietenii europeni” să susțină procesul de integrare al Republicii Moldova, precum și al Ucrainei. În contextul alegerilor parlamentare din Ungaria, care vor avea loc în aprilie, se fac eforturi pentru planuri alternative menite să înlăture orice obstacol în calea extinderii Uniunii Europene.

„Mai exact, mă refer la această abordare a lui Victor Orbán de a înainta veto pe orice inițiativă referitoare la sprijinirea Ucrainei și extinderea Uniunii Europene. Deci, ideea principală a discuțiilor noastre și a declarației semnate este că vrem o Uniune Europeană mai mare și mai puternică”, a precizat Președintele Comisiei parlamentare pentru Afaceri Europene din Estonia.

Potrivit declarației semnate, în actualul context geopolitic, aderarea Republicii Moldova și a Ucrainei la Uniunea Europeană va contribui la consolidarea păcii, securității, stabilității și prosperității, precum și la întărirea rezilienței democratice în regiune.

Saara-Sofia Sirén, președinta Marelui Comitet pentru Afaceri Europene din parlamentul Finlandei, a menționat importanța cooperării în interiorul țării și cu alte state, precum și sprijinul comun al actorilor europeni pentru extinderea UE.

„Noi reprezentăm diferite țări, însă lucrăm împreună pentru a susține aceste valori europene comune în vremuri periculoase, în vremuri incerte. Considerăm că este foarte important să cooperăm pentru a păstra valorile comune. Vrem să vedem cooperare și în cadrul fiecărei țări, în parte, între parlamente și guverne”, a spus deputata finlandeză.

Erik Ottoson, președintele Comisiei pentru Afaceri Externe din Parlamentul Regatului Suediei, a declarat că rolul Republicii Moldova în Europa este tot mai relevant. În eforturile de consolidare a arhitecturii europene, Suedia a încălcat o tradiție la Chișinău, fiind pentru prima oară când un membru al parlamentului suedez semnează un astfel de angajament comun.

„Oricine din străinătate care vine în Republica Moldova este impresionat de tot ceea ce ați realizat. Drumul spre aderare este evident, ireversibil. Și rolul Republicii Moldova în Europa crește și devine mai puternic pe zi ce trece. Vedem pașii pe care îi întreprindeți și este important, de asemenea, și pentru Uniunea Europeană, care se află într-un moment definitoriu al istoriei sale. Un moment în care mai multe țări caută acest spațiu al democrației și dorim să le primim în familia europeană. Vedem toate aceste eforturi și străduințe și asta ne oferă speranță, pentru că mai sunt țări care tind spre

Reprezentanții comisiilor pentru afaceri europene din parlamentele Estoniei, Letoniei, Lituaniei, Suediei, Finlandei, Poloniei și Germaniei efectuează o vizită comună în Republica Moldova în perioada 29–31 martie, la invitația președintelui Comisiei pentru integrare europeană, Marcel Spatari.