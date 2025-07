Sorin Grindeanu și Iosif Rotariu, fiii de fală ai unei comune din Caraș Severin

Primărița Simona Miclău spune că actualul șef al Camerei Deputaților spune că merită titlul pentru sprijinul pe care l-a acordat de-a lungul timpului Banatului și îndeosebi județului său natal, Caraș-Severin. "Avem cele mai ambițioase proiecte de dezvoltare a infrastructurii din istoria județului (drum expres, modernizări de căi ferate și perspectiva unui nou spital). Toate acestea au fost sprijinite de acest om care nu a uitat de unde a plecatȚ, spune primarul de Progor.

Momentul a fost unul de mândrie dar și de nostalgie pentru Sorin Grindeanu. Care și-a amintit de buncii săi și a spus că la Prigor e familia sa de suflet.

"Pe malul Nerei, am făcut primii pași în viață. În mica, harnica și sufletista comunitate a almăjenilor din Prigor, bunii mei din Borlovenii Vechi mi-au îndrumat copilăria. Prin pilde și prin propriul trai tihnit.Mi-e foarte dor de acele clipe fericite. Și, astăzi, întorcându-mă aici, trăiesc o mare bucurie! Gestul de suflet pe care l-au făcut almăjenii, acela de a mă declara cetățean de onoare al comunei, este neprețuit pentru mine! Mi-aș fi dorit să-mi îmbrățișez bunicii. Și să mă uit în ochii lor. În care să surprind mândria că le sunt nepot! Este meritul lor, al părinților mei și al acestei comunități că am devenit cel de acum. Și sper să le insuflu și copiilor mei - Sofia și Mihai - aceeași dorință de a-și onora rădăcinile familiei și respectul pentru comunitatea străbunilor. Le voi rămâne mereu alături celor care mi-au bucurat copilăria. Și cu care am crescut. Mulțumesc familiei mele de suflet din Prigor!", a spus Sorin Grindeanu.