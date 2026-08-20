Soprana Ileana Cotrubaș, una dintre cele mai importante voci românești ale artei lirice internaționale, a murit la vârsta de 87 de ani. Anunțul a fost făcut joi de Opera Națională București. Născută la Galați într-o familie de muzicieni, artista a început să cânte de la nouă ani și a ajuns, câteva decenii mai târziu, pe scene precum Royal Opera House din Londra, Teatro alla Scala din Milano și Metropolitan Opera din New York.

Cariera sa a fost construită prin talent, disciplină și o remarcabilă capacitate de a transforma fiecare rol într-o experiență dramatică. A cântat Mozart, Verdi, Puccini, Bizet, Ceaikovski și Offenbach și a lucrat cu unii dintre cei mai importanți dirijori ai generației sale.

Pentru publicul internațional, numele Ileana Cotrubaș a rămas legat în special de roluri precum Mimì din „La Bohème”, Violetta din „La traviata” și Gilda din „Rigoletto”.

Ileana Cotrubaș s-a născut la 9 iunie 1939, la Galați, într-o familie în care muzica ocupa un loc important. Tatăl său, Vasile Cotrubaș, era tenor într-un cor de amatori, iar apropierea de muzică a venit astfel firesc încă din copilărie.

La numai nouă ani, Ileana Cotrubaș a devenit membră a Corului de Copii al Radiodifuziunii Române. Doi ani mai târziu, cânta deja ca solistă.

În 1952 s-a mutat la București pentru a urma cursurile Școlii Speciale de Muzică, destinată copiilor cu aptitudini muzicale deosebite.

Avea să transforme acea pregătire într-o carieră care avea să o poarte departe de România.

Cotrubaș a debutat pe scena Operei din București în 1964, în rolul Yniold din „Pelléas et Mélisande” de Claude Debussy. Era începutul unei cariere internaționale care avea să se dezvolte cu o viteză impresionantă.

În anii următori, repertoriul său s-a extins cu roluri precum Oscar din „Un ballo in maschera”, Gilda din „Rigoletto” și Blonde din „Răpirea din serai”. Recunoașterea internațională a venit repede.

În 1965, soprana a câștigat concursul internațional de canto de la 's-Hertogenbosch, în Olanda, obținând primul premiu la categoriile operă, lied și oratoriu.

Un an mai târziu a câștigat un concurs radio-televizat la München, iar succesul obținut în rolul Paminei din „Flautul fermecat” la Bruxelles i-a deschis accesul către marile teatre europene.

Au urmat apariții la Opera de Stat din Viena, Opera de Stat din Hamburg și Opera de Stat din Berlin, precum și la Festivalul de la Salzburg.

În 1970, Ileana Cotrubaș a semnat un contract pe trei ani cu Opera de Stat din Viena. Pe scena vieneză a interpretat roluri importante, între care Susanna din „Nunta lui Figaro”, Zerlina din „Don Giovanni”, Violetta din „La traviata”, Mimì din „La Bohème” și Sophie din „Cavalerul Rozelor”.

Unul dintre cele mai spectaculoase episoade din cariera sa s-a petrecut la 7 ianuarie 1975, la Teatro alla Scala din Milano. Ileana Cotrubaș a fost chemată în ultimul moment pentru a o înlocui pe Mirella Freni în rolul Mimì din „La Bohème”.

Soprana se afla în Kent, în Marea Britanie. A urcat în avion și a zburat către Milano, ajungând la teatru cu numai aproximativ un sfert de oră înainte de ridicarea cortinei.

Nu a avut timp pentru o pregătire obișnuită înaintea spectacolului. A intrat însă pe scenă și a oferit o interpretare care avea să rămână printre momentele memorabile ale carierei sale. Publicul și criticii au primit-o cu entuziasm.

Momentul de la Scala avea să devină emblematic pentru Ileana Cotrubaș: o artistă capabilă să transforme presiunea unei situații-limită într-o demonstrație de profesionalism și forță artistică.

În 1969, soprana debutase în Marea Britanie, la Glyndebourne, în rolul Mélisande. Un an mai târziu, a semnat contractul cu Opera de Stat din Viena, iar în 1971 a ajuns pe scena Royal Opera House, Covent Garden, unde a interpretat-o pe Tatiana din „Evgheni Oneghin” de Ceaikovski. În 1973 a venit debutul american, la Lyric Opera of Chicago, în rolul Mimì. Patru ani mai târziu, Ileana Cotrubaș a ajuns pe scena Metropolitan Opera din New York.

Debutul la Metropolitan Opera a avut loc la 23 martie 1977, iar rolul ales a fost, din nou, Mimì din „La Bohème”. Partenerii săi de scenă au fost José Carreras și Renata Scotto. La Metropolitan Opera, soprana română a avut aproximativ 50 de apariții.

A interpretat-o pe Gilda din „Rigoletto”, alături de Plácido Domingo, și pe Violetta din „La traviata”, într-un spectacol televizat în 1981, cu Domingo și Cornell MacNeil.

A cântat, de asemenea, Ilia din „Idomeneo” de Mozart, în premiera acestei opere la Metropolitan, Tatiana din „Evgheni Oneghin” și Micaëla din „Carmen” de Georges Bizet.

Ultima sa apariție într-un spectacol de operă la Metropolitan Opera a avut loc la 26 martie 1987, când a interpretat-o pe Micaëla din „Carmen”.

Cotrubaș a revenit însă ulterior pe celebra scenă newyorkeză pentru evenimente speciale. A participat la cea de-a doua gală organizată cu ocazia centenarului Metropolitan Opera, în 1983, și la gala dedicată celor 25 de ani de carieră ai dirijorului James Levine, în 1996. Aceasta avea să fie ultima sa apariție la Metropolitan.

Arhiva instituției păstrează și astăzi înregistrări ale unor interpretări celebre ale sopranei. Metropolitan Opera amintește, inclusiv în programele sale recente, transmisia televizată din 1981 a spectacolului „La traviata” cu Ileana Cotrubaș.

Ileana Cotrubaș nu s-a remarcat doar prin tehnica vocală. A fost admirată pentru inteligența frazării, sensibilitatea interpretării și capacitatea de a da profunzime dramatică personajelor.

A preferat să construiască personaje în care vocea și jocul scenic să se completeze, iar această abordare a făcut-o una dintre interpretele apreciate în special în repertoriul lui Mozart, Verdi și Puccini.

Cariera sa a inclus colaborări cu mari dirijori și regizori ai epocii, iar înregistrările și transmisiunile spectacolelor sale au contribuit la păstrarea unei părți importante din arta sa pentru generațiile următoare.

După retragerea din activitatea scenică, Ileana Cotrubaș nu a părăsit lumea operei.

S-a dedicat pedagogiei și a susținut cursuri de măiestrie, lucrând cu tineri cântăreți și transmițându-le experiența acumulată în decenii petrecute pe marile scene ale lumii.

Printre artiștii care au studiat ulterior cu ea s-au numărat și soprane care aveau să își construiască propriile cariere internaționale. Maria José Siri, de exemplu, este prezentată de Orchestre de la Suisse Romande drept una dintre elevele Ileanei Cotrubaș.

Astfel, după ce a lăsat scena, soprana a continuat să lucreze cu aceeași lume căreia îi dedicase întreaga viață: vocea, muzica și teatrul liric.

De la corul de copii al Radiodifuziunii Române până la Metropolitan Opera, Scala, Covent Garden și Festivalul de la Salzburg, drumul Ileanei Cotrubaș a fost unul dintre cele mai importante trasee internaționale construite de un artist român în lumea operei.

A început să cânte când era copil și a ajuns să fie ascultată în cele mai importante teatre lirice ale lumii.

Pentru o artistă care a intrat în scenă la numai nouă ani, retragerea de pe scenă nu a însemnat sfârșitul cântecului. A continuat să-l transmită altora, iar înregistrările spectacolelor sale păstrează astăzi vocea uneia dintre marile soprane române ale secolului XX.

Ileana Cotrubaș a murit la 87 de ani, lăsând în urmă o carieră internațională construită pe unele dintre cele mai importante scene ale lumii și o contribuție care depășește spectacolele în care a cântat: aceea de a fi transmis mai departe, prin generațiile de artiști pe care le-a format, o parte din arta sa.