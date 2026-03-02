Șoferii cu permise auto eliberate în străinătate, vizați de reforma administrativă. În ce condiții pot rămâne fără document 

Șoferii care au permise auto eliberate în străinătate nu își vor putea recupera permisul de conducere reținut de polițiștii rutieri fără să achite integral amenda rutieră primită în România, care a dus la aplicarea acestei sancțiuni. Măsura este prevăzută în ordonanța de urgență privind reforma administrativă, oficializată miercuri de către Guvern, și va intra în vigoare pe data de 27 martie 2026.

OUG 7/2026, adoptată recent pentru modificarea și completarea unor acte normative și pentru introducerea unor măsuri menite să crească capacitatea financiară a unităților administrativ-teritoriale, include și o prevedere care îi vizează pe posesorii de permise auto eliberate de autoritățile străine.

Concret, actul normativ stabilește că posesorii acestor documente își pot recupera permisul de conducere doar după ce achită amenda rutieră care a dus la suspendarea lui.

Măsura conform căreia „titularul permisului de conducere eliberat de o autoritate străină, împotriva căruia s-a dispus suspendarea dreptului de a conduce, poate solicita șefului poliției rutiere pe raza căreia a fost constatată fapta restituirea documentului, înainte de expirarea perioadei de suspendare, cu cel mult o zi lucrătoare înainte de data părăsirii teritoriului României, dacă prezintă dovada achitării amenzii aplicate pentru săvârșirea contravenției care a determinat suspendarea dreptului de a conduce” va fi aplicată începând cu data de 27 martie 2026.

De asemenea, șoferii români care nu își achită amenzile de circulație riscă suspendarea permisului de conducere, cu câte o zi pentru fiecare 50 de lei neachitați.

Ministrul Dezvoltării a declarat că mecanismul este clar stabilit împreună cu Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Justiției, iar ordonanța fixează termene precise. Dacă amenda de circulație nu este plătită în aceste intervale, autoritățile transmit situația către autoritatea locală.

Autoritatea locală trimite o somație de plată prin care îl avertizează pe titularul permisului că, dacă nu achită amenda de circulație, riscă suspendarea dreptului de a conduce. Dacă nici la finalul acestei ultime perioade amenda nu este plătită, mecanismul se activează automat prin platforma digitală care interconectează autoritățile locale și Ministerul de Interne.

„Propunerea colegilor de la MAI, cu care am fost de acord, este aceea ca pentru fiecare 50 de lei amendă să se aplice o zi de suspendare și acest mecanism este propus a intra în vigoare peste șase luni de zile, până în momentul în care pregătim aceste platforme digitale care vor fi interconectate”, a declarat ministrul Dezvoltării.