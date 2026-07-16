Sistemul de monitorizare a traficului care include camere capabile să identifice șoferii care trec pe culoarea roșie a semaforului va deveni operațional de luna viitoare în municipiul Târgoviște. Anunțul a fost făcut de primarul Daniel Cristian Stan, care a precizat că noile echipamente fac parte dintr-un proiect Smart City finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Potrivit edilului, camerele instalate nu sunt folosite pentru verificarea rovinietei și nu funcționează ca radare pentru măsurarea vitezei.

„Camerele montate nu vizează nici rovinieta, nici nu au proprietăți de radar, vizând exclusiv monitorizarea traficului și, la nevoie, recunoscând numerele de înmatriculare. Singura notificare activă este cea care vizează nerespectarea semnificației culorii roșii a semaforului”, a transmis Daniel Cristian Stan.

Noul sistem face parte din extinderea componentei Smart City și cuprinde semafoare inteligente interconectate, sisteme de avertizare pentru depășirea vitezei legale, sisteme anti-coliziune, panouri cu mesaje dinamice și soluții de informare a participanților la trafic.

Traficul va fi monitorizat dintr-un dispecerat modern, care va permite gestionarea în timp real a circulației și intervenții rapide atunci când situația o impune.

Potrivit primarului municipiului Târgoviște, sistemul face parte din două proiecte Smart City finanțate prin PNRR, cu o valoare totală de aproximativ 20 de milioane de lei.