Social

Șoferii care trec pe roșu, filmați de camere inteligente. Cum funcționează noul sisteme

Comentează știrea
Șoferii care trec pe roșu, filmați de camere inteligente. Cum funcționează noul sistemeIntersecție. Sursa foto: AI
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Sistemul de monitorizare a traficului care include camere capabile să identifice șoferii care trec pe culoarea roșie a semaforului va deveni operațional de luna viitoare în municipiul Târgoviște. Anunțul a fost făcut de primarul Daniel Cristian Stan, care a precizat că noile echipamente fac parte dintr-un proiect Smart City finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Camerele vor sancționa doar trecerea pe roșu

Potrivit edilului, camerele instalate nu sunt folosite pentru verificarea rovinietei și nu funcționează ca radare pentru măsurarea vitezei.

„Camerele montate nu vizează nici rovinieta, nici nu au proprietăți de radar, vizând exclusiv monitorizarea traficului și, la nevoie, recunoscând numerele de înmatriculare. Singura notificare activă este cea care vizează nerespectarea semnificației culorii roșii a semaforului”, a transmis Daniel Cristian Stan.

Sistemul Smart City include semafoare inteligente și monitorizarea traficului

Cameră de supraveghere trafic

Sursa foto: Freepik

Noul sistem face parte din extinderea componentei Smart City și cuprinde semafoare inteligente interconectate, sisteme de avertizare pentru depășirea vitezei legale, sisteme anti-coliziune, panouri cu mesaje dinamice și soluții de informare a participanților la trafic.

Traficul va fi monitorizat dintr-un dispecerat modern, care va permite gestionarea în timp real a circulației și intervenții rapide atunci când situația o impune.

Potrivit primarului municipiului Târgoviște, sistemul face parte din două proiecte Smart City finanțate prin PNRR, cu o valoare totală de aproximativ 20 de milioane de lei.

Stiri calde

18:28 - Ambasadorul SUA, Darryl Nirenberg: „Nu poți înțelege România fără să-i cunoști istoria”

18:20 - O șopârlă neobișnuită atrage atenția oamenilor de știință. Descoperirea ar putea schimba cercetarea cancerului

18:09 - Ajutorul de înmormântare în 2026. Schimbările intrate în vigoare din această lună

18:00 - Iranul pregătește o nouă amenințare pentru piața petrolului. Teroriștii Houthi, puși în alertă pentru Marea Roșie

17:52 - Clasamentul în care România ocupă ultimul loc în Uniunea Europeană

17:44 - Președintele Argentinei nu va merge la finala Cupei Mondiale. Unde va urmări meciul

HAI România!

Turismul în Deltă, pescuit în ape tulburi

Turismul în Deltă, pescuit în ape tulburi

Turcescu, Hoandră, Ghilezan, pe contraatac

Turcescu, Hoandră, Ghilezan, pe contraatac

Amintirile unui fost ofițer de Securitate - SRI: Galeria figurilor de piatra

Amintirile unui fost ofițer de Securitate - SRI: Galeria figurilor de piatra

Proiecte speciale