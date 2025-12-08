Sociologul Vladimir Ionaș: Prezența scăzută la alegeri este un vot de blam pentru toată clasa politică. Exclusiv

Alegerile locale din Capitală nu au adus doar câștigători și învinși, ci și un semnal de alarmă pentru întreaga clasă politică. Sociologul Vladimir Ionaș consideră că prezența scăzută la urne reprezintă o nouă confirmare a rupturii dintre societate și politic.

Sociologul Vladimir Ionaș apreciază că victoria înregistrată de primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, la alegerile pentru Primăria Capitalei trebuie privită dintr-o perspectivă mai amplă - cea a legitimității politice.

„Cred că principala problemă a viitorului primar general al Capitalei ține de legitimitate, de numărul de voturi pe care a reușit să îl obțină. Este un număr de voturi asemănător cu cel pe care Nicușor Dan a reușit să îl obțină în primul său mandat de primar, în jurul a 200.000 de voturi. Dar care vine ca urmare a unei prezențe extrem de scăzute la urne, ceea ce poate crea, cel puțin la nivel politic, o problemă primarului și poate crea anumite discuții în momentul în care va negocia cu consilierii generali anumite măsuri pe care își dorește să le impună”, explică sociologul.

Pe de altă parte, Vladimir Ionaș consideră că victoria obținută îi dă foarte multă legitimitate și autoritate în interiorul Partidului Național Liberal: „Atât dlui Bolojan, cât și dlui Ciucu și întregii echipe de conducere a partidului. Este, până la urmă, un rezultat extraordinar, mai ales că vine pe un fond în care dl Bolojan, care a fost principalul susținător al dlui Ciucu, se erodează foarte mult în calitate de premier.”

Sociologul consideră că succesul repurtat de Ciprian Ciucu în convingerea unei părți importante a cetățenilor din București că este cea mai bună soluție este și urmarea activității sale din Sectorul 6. „Pe de altă parte, cred că diferența a făcut-o campania extrem de agresivă din ultimele 4-5 zile a PNL și a echipei dlui Ciucu legate de votul util. A fost o campanie extrem de bine țintită, care a reușit să convingă o parte importantă a electoratului, care mai degrabă ar fi votat candidatul USR. Este, cred, una dintre cele mai reușite campanii de acest fel din ultimii mulți ani pe care am văzut-o pe scena politică din România și care a avut un rezultat extrem de bun și de rapid”, spune Vladimir Ionaș.

Un alt aspect interesant adus în discuție de sociolog este numărul foarte mare de voturi pe care l-a obținut Anca Alexandrescu. „Era de așteptat să aibă un scor bun, pentru că electoratul care declara că o votează pe dna Alexandrescu era cel mai convins să participe la vot, cu cea mai mare intenție de a participa și siguranță în această decizie. Și cred că mesajul pe care îl transmit aceste alegeri, nu numai din București, dacă ne uităm și la Consiliul Județean Buzău, este că AUR reușește să se poziționeze ca fiind un partid care se bucură de o susținere foarte mare în țară”, precizează Vladimir Ionaș.

Potrivit acestuia, numărul de voturi pe care AUR l-a obținut atât la București, cât și la Consiliul Județean Buzău arată că este un partid care se va lupta cu șanse la viitoarele alegeri parlamentare. „Ar trebui ca – din lipsa de interes a electoratului față de alegeri, din prezența aceasta scăzută și din rezultatul celor de la AUR – partidele care formează azi coaliția de guvernare să înțeleagă că nu mai pot continua lucrurile în linia de până acum. Trebuie să înțeleagă că trebuie să schimbe foarte mult modul în care comunică, nivelul de transparentizare față de societate”, subliniază specialistul.

În opinia sa, trăim un scenariu care se repetă. „Îmi aduc aminte că, și după noiembrie 2024, aveam aceleași discuții despre ce trebuie să înțeleagă politicienii din partidele de guvernare, partidele principale, mainstream. Ei au lansat mesajul că au înțeles, dar pare că repetăm aceleași greșeli. Și poate acum vor înțelege că oamenii așteaptă cu totul altceva de la politicieni. Așteaptă mult mai multă transparență, o comunicare sinceră care să prezinte publicului realitatea și care să vină cu justificări transparente pentru fiecare decizie pe care guvernul, cei care conduc o comunitate mai mică sau mai mare le iau”, explică sociologul.

Vladimir Ionaș spune că alegerile locale de la București au confirmat ruptura majoră între societate și tot ce înseamnă politic și este asociat cu politicul. „Participarea la alegeri poate reprezenta un vot de blam pentru toată clasa politică. Este un mesaj de nemulțumire al unei părți majoritare a populației. Și nu numai în București, ci peste tot unde au fost, pentru că prezența a fost una scăzută. Oamenii sunt foarte puțin interesați de viața politică”, punctează sociologul.

Din această perspectivă, specialistul apreciază că misiunea importantă a politicienilor și a partidelor politice va fi să înțeleagă „de ce oamenii sunt atât de dezinteresați și cum pot să facă să schimbe această percepție, această emoție a publicului. Pentru că, până la urmă, acesta este obiectivul oricărui partid de oriunde din lume. Și atunci, probabil, dacă vor înțelege cât de important este să lucreze așa cum trebuie, cu mesaje țintite către diferite părți ale publicului, atunci vor putea spera, peste doi ani și jumătate, trei, să obțină scoruri importante”, concluzionează Vladimir Ionaș.