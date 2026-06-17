Sociologul Mirel Palada a declarat, la podcastul Hai România!, că echipa guvernamentală a premierului desemnat Adrian Veștea va trece de Parlament cu voturile UDMR.

„Partea cea mai interesantă este că, din punct de vedere sociologic, am niște informații non-sociologice care spun că acest guvern va trece și vom avea de-a face cu un vestit premier Veștea”, a spus Palada.

„Deci o să fie bine, o să avem un guvern de sacrificiu și umilință națională în care se va continua neabătut politica de oprimare națională începută de către Bolojan. Domnul Veștea ne-a și dat veștea că va continua programul lui Bolojan și atunci nu o să fie nimic”, a adăugat spciologul.

El crede că UDMR va susține echipa premierului desemnat Adrian Veștea.

„Stați, stați liniștiți că UDMR-ul - nu, voi nu sunteți atenti la detalii. UDMR-ul a zis o chestie foarte convolută și groaznică în iezuitismul lor, că UDMR sunt niște iezuiți.

A zis așa, domnule, noi nu suntem de acord. Avem o idee, dar nu suntem de acord cu ea. În consecință, propunem parlamentarilor să nu voteze guvernul, dar lăsăm la latitudinea grupurilor parlamentare să hotărască ele. Și să voteze ei pe persoană fizică cum vor ei.

Deci UDMR-ul va vota, dragilor. UDMR-ul va vota, PSD-ul va vota, ăștia suveraniștii sistemici din tot soiul de grupuri.

Votează și ei la ordin întocmai și la timp și la chip și la chipiu, una la chipiu. Și o să avem un guvern în tocmai și la timp așa cum trebuie”.

Sociologul consideră că și următorul guvern va fi unul de sacrificiu.

„Și care culmea, pentru că unul dintre ei, un coleg de-al nostru de breaslă care va fi și el pe acolo, Vova, Vladimir Ionaș, care va fi la Ministerul Dezvoltării, a anunțat. Vom face reformă administrativă.

Deci ce-am făcut? Neam de neamul lui de politician de politruc timp de 30 de ani vor face ăștia care sunt un guvern de sacrificiu pe o curbă de sacrificiu noi trăim acum niște vremi de sacrificiu în care ne sacrificăm pe bază de pâine și circ am eu o vorbă”.

„Consum mediocru, consum material mediocru care se numește Mega Image și consum simbolic mediocru care se numește Netflix. Pâine de rahat, o pâine proastă cu aditiv și cu zahăr și circ de rahat de la Netflix, care este absolut. Sunt niște produse simbolice, te doare mintea, ți se strepezesc dinții”, a mai spus sociologul.

„Noroc cu Palada care a făcut niște rezerve nucleare de filme vechi, de-astea sunt doar pentru mine. Și atunci poporul consumă niște produse de mediocre. Acum cel mai recent este campionatul mondial de fotbal care este de o mediocritate absolută”, a încheiat Mirel Palada.