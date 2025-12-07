Soarta României s-a decis în Malta, în decembrie 1989

Ce s-a discutat între Bush și Gorbaciov și ce a ignorat Ceaușescu, în intervalul 1-4 decembrie 1989?

În data de 2-3 decembrie 1989, insula Malta, fostă colonie britanică, cu statut de neutralitate în Mediterana avea să cunoască unul din actele finale ale Războiului Rece, ultima întrevedere oficială dintre George Herbert W Bush și Mihail Sergheevici Gorbaciov.

În ajunul izbucnirii Războiului Rece, adică în timpul conferințelor interaliate, sovieticii aveau hățurile în mâini. Stalin a avut grijă ca toate întâlnirile premergătoare Păcii de la Paris din 10 februarie 1947, să fie dacă nu pe teritoriu sovietic, măcar în apropiere! Teheran 1943 a avut loc în zona de imediată vecinătate cu URSS, pe 1 decembrie 1943, Yalta a avut loc în URSS, în Crimeaa, actul final fiind 11 februarie 1945, iar la Potsdam, în vara lui 1945, întâlnirea a fost în zona sovietică de ocupație a Germaniei.

Pentru Malta, Șevarnadze și Baker, adică șefii diplomațiilor sovietică, respectiv americană, conveniseră că Malta era neutră, deci un crucișător american și unul sovietic puteau să se apropie unul de altul și Gorbaciov și Bush pe 2 și 3 decembrie să se ducă atât la bordul unei nave americane cât și al uneia sovietice.

Vremea în 2-3 decembrie 1989 a fost atât de capricioasă încât nu s-a putut face ceea ce se decisese. Așa că sovieticii au avut satisfacția de a participa la întâlnirea de final a existenței lor exclusiv la bordul unei nave sovietice, deci pe teritoriu sovietic, crucișătorul Maksim Gorki.

Nu s-au semnat înțelegeri scrise, ci, oficial, s-a discutat modul în care cele două superputeri aveau să evalueze situația din Europa, unde comunismul nu mai rezista decât în România și Iugoslavia, în afara URSS, bineînțeles.

Declarațiile celor doi lideri au fost rezumate în fraza „a trecut vremea brigăzilor de pompieri”, adică SUA și URSS nu mai urmau să intervină armat în schimbările interne din statele din sferele lor de influență.

Mihail S Gorbaciov declarase că el nu va iniția vreun atac contra URSS. Evident, URSS trecuse conflictul din Afghanistan la capitolul eșec iar americanii făcuseră la fel cu războiul dintre Iran și Irak cu un an înaite de momentul Malta.

Evenimentul Zilei a prezentat în premieră nota secretă a Directorului DSS, general-colonel Iulian Vlad din 1 decembrie despre modul în care sovieticii și americanii urmau să vadă lumea la acel moment. Evident, o lume în care Ceaușescu era în plus. A fost evident că după întâlnirea din Malta care a avut loc în 2-3 decembrie, pe 4 decembrie, de la ora 9.20, avionul lui Ceaușescu decola spre Moscova, pentru ultima oară, în cazul liderului de la București. Vizita lui Gorbaciov din 1987 arătase simpatia mare a liderului de la Kremlin, iar Ceaușescu arăta supărat și crispat. Nu se aștepta ca propaganda lui să fie demolată de zâmbetele lui Gorbaciov.

La 6 decembrie 1989, la Kiev, Mihail Gorbaciov se va vedea cu Președintele Franței, Francois Mitterand. Erau probleme mari, inclusiv, situația din România și reunificarea Germaniei, care dădea resentimente francezilor încă. URSS și SUA încercaseră în 2-3 decembrie, în Malta să găsească și aici o soluție!

Nicolae Ceaușescu a vânat ultima oară pe 10 decembrie. Organizatorii vânătorii au văzut că revenit de la Moscova, unde discutase mai puțin de o oră cu Gorbaciov, Ceaușescu avea fața lividă, cu tentă cadaverică. Era clar că la ultima întrevedere, liderul de la Kremlin i-a dat de înțeles direct că anul 1990 va fi fără Ceaușescu.

Evident, Gorbaciov nu a realizat că aniversarea a 70 de ani a URSS din 1992 nu va mai exista pentru că URSS va muri pe 25 decembrie 1991, la exact doi ani după Ceaușescu.

Întâmplător sau nu, Lenin fusese auzit spunând: Comuna din Paris a durat 72 de zile! Comuna făcută de noi, va dura 72 de ani! Evident, URSS a avut o istorie de 69 de ani. A fost pe-aproape Lenin...