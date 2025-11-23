Slovenii, la urne pentru cea mai controversată lege a deceniului

Slovenii sunt convocați duminică, 23 noiembrie 2025, la urne pentru a decide soarta legii adoptate în iulie de Parlament, care legalizează sinuciderea asistată pentru pacienții terminali. Referendumul a fost inițiat de un grup civic, după ce acesta a strâns peste 40.000 de semnături pentru a suspenda aplicarea legii.

Legea în cauză a fost aprobată de Parlament la 24 iulie 2025, după ce anterior, în 2024, 55% dintre sloveni votaseră în favoarea sinuciderii asistate într-un referendum consultativ.

Textul prevede dreptul la administrare de substanță letală de către proprii pacienți, dacă aceștia sunt lucizi, incurabili și suferă de durere insuportabilă, cu excluderea cazurilor de boală mintală.

Legea nu introduce eutanasia, adică moartea administrată de un alt individ, ci se bazează pe auto‑administrare asistată.

Adoptarea legii a avut loc după ce consiliul superior al statului sloven, National Council, a veto‑at inițial proiectul, trimițându-l înapoi în Parlament din cauza „problemelor filosofice, etice și legale.” europarl.europa.eu Parlamentul a revenit asupra textului și l-a adoptat în sesiune extraordinară.

Referendumul a fost convocat ca urmare a unei inițiative cetățene, sprijinite de Biserica Catolică și de partidele conservatoare din opoziție, care susțin că legea deschide „uşa otrăvirii bolnavilor și a persoanelor vârstnice.”

Cooperarea dintre grupul civic și Biserica Catolică a fost esențială pentru strângerea semnăturilor și convocarea votului.

Pentru ca legea să fie suspendată prin referendum, sunt necesare două condiții: majoritatea voturilor trebuie să fie „împotrivă” și aceste voturi trebuie să reprezinte cel puțin 20% din totalul alegătorilor eligibili (aproximativ 1,7 milioane).

În caz contrar, legea va intra în vigoare. Dacă legea ar fi respinsă, parlamentul ar putea propune un text similar după 12 luni.

Susținătorii legii spun că oferă o opțiune demnă pentru persoanele aflate în suferință terminală, care nu au nicio speranță de vindecare.

Prim-ministrul Robert Golob (de orientare liberală) a îndemnat populația să voteze „pentru”, subliniind că fiecare individ ar trebui să poată decide „cum și cu ce demnitate ne vom pune capăt vieții.”

Oponenții, printre care lideri religioși și conservatori politici, afirmă că legea încalcă „valoarea inalienabilă a vieții”.

Arhiepiscopul catolic Stanislav Zore a declarat că statul ar trebui să se concentreze pe dezvoltarea îngrijirilor paliative, nu pe facilitarea sinuciderii:

„Să avem grijă de bolnavi și de muribunzi, dar să nu le oferim sinucidere.”

Secțiile de votare vor fi deschise între orele 07:00 și 19:00, iar circa 1,7 milioane de cetățeni sunt așteptați la urne.

Primele rezultate parțiale sunt estimate să fie cunoscute în cursul serii. Newsweek România

Întrebarea pusă la vot este formulată astfel:

„Susţineţi intrarea în vigoare a legii privind sfârșitul vieții asistat, care a fost aprobată de Parlament la 24 iulie 2025?”

În Europa, mai multe țări permit forme de sinucidere asistată sau eutanasie.

De exemplu, Elveția și Austria au deja legislații care permit asistarea morții pentru pacienți terminali. Newsweek România Alte state — precum Olanda, Belgia și Luxemburg — au legalizat eutanasia, nu doar sinuciderea asistată.

De asemenea, parlamentarii francezi au discutat recent un proiect de lege similar, iar președintele Emmanuel Macron a vorbit despre un referendum în cazul în care Parlamentul nu ar ajunge la un consens.