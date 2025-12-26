Singurul loc din lume unde moartea și nașterea au devenit ilegale

Pe mica insulă Itsukushima, situată în Marea Interioară Seto, în Japonia, moartea și nașterea au fost, timp de secole, interzise prin reguli stricte. Nu a fost vorba despre o lege modernă, cu sancțiuni penale, ci despre un set de norme religioase și sociale extrem de riguroase, respectate fără excepție de comunitate. Motivația a fost una profund spirituală: păstrarea purității absolute a sanctuarului shintoist Itsukushima-jinja, unul dintre cele mai importante lăcașuri sacre din Japonia.

Insula este cunoscută astăzi la nivel mondial pentru poarta torii „plutitoare”, devenită simbol național. Dincolo de imaginea turistică, Itsukushima a funcționat timp de sute de ani ca un spațiu ritualic izolat, guvernat de reguli care suspendau cele mai fundamentale evenimente ale existenței umane.

În religia shintoistă, noțiunea de kegare, adică impuritate, ocupă un loc central. Moartea, sângele și boala sunt considerate surse majore de impuritate spirituală. Nașterea, deși un act al vieții, implică sânge și suferință și intră, de asemenea, în această categorie.

Itsukushima a fost desemnată insulă sacră încă din secolul al VI-lea. Sanctuarul principal, dedicat zeităților protectoare ale mării și comerțului, a fost construit astfel încât să nu „atingă” pământul impur. Clădirile sunt ridicate pe piloni deasupra apei, iar accesul se făcea exclusiv pe mare.

Pentru a proteja puritatea locului, autoritățile religioase au impus reguli drastice: nicio naștere și nicio moarte nu trebuiau să aibă loc pe insulă. Orice încălcare ar fi profanat sanctuarul.

Interdicția nu a fost una simbolică. Ea a fost aplicată concret, zi de zi, generație după generație. Femeile însărcinate erau obligate să părăsească insula înainte de termen. Persoanele grav bolnave sau aflate pe moarte erau transportate pe continent.

În practică, asta a însemnat că nimeni nu se năștea și nimeni nu murea pe Itsukushima. Comunitatea locală a trăit într-un paradox administrativ și spiritual: un loc locuit permanent, dar din care începutul și sfârșitul vieții erau excluse.

Conform documentelor istorice japoneze, această regulă a fost respectată cu strictețe până în secolul al XIX-lea. Chiar și cimitirele au fost interzise. Nu există morminte vechi pe insulă, un fapt rar într-o cultură care acordă o importanță majoră cultului strămoșilor.

Interdicția a modelat întreaga organizare socială a comunității. Viața pe insulă era strâns legată de calendarul ritualic. Locuitorii trăiau cu conștiința permanentă că se află într-un spațiu sacru, unde comportamentul individual avea consecințe colective.

Regulile nu erau impuse prin forță, ci prin consens religios și presiune comunitară. Respectarea lor era o formă de loialitate față de zei și față de tradiție.

Istoricii japonezi notează că Itsukushima nu a fost un caz izolat în shintoism, dar este cel mai clar și cel mai bine documentat exemplu de teritoriu unde conceptul de puritate a fost aplicat până la nivelul biologic al existenței.

Odată cu Restaurarea Meiji din 1868, Japonia a început un proces amplu de modernizare și secularizare. Statul a preluat controlul asupra administrației, iar multe reguli religioase locale au fost relaxate sau eliminate.

Interdicția privind nașterea și moartea pe Itsukushima a fost abolită oficial în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Cu toate acestea, efectele ei culturale au persistat mult timp.

Chiar și astăzi, majoritatea locuitorilor aleg să nască și să își îngrijească rudele vârstnice pe continent. Tradiția, deși nu mai este impusă, continuă să influențeze comportamentele.

În prezent, Itsukushima este parte a orașului Hatsukaichi și un important obiectiv turistic. Sanctuarul Itsukushima-jinja este inclus în patrimoniul mondial UNESCO, iar regulile stricte de conservare reflectă încă ideea de puritate și respect pentru spațiul sacru.

Nu există spitale mari pe insulă. Infrastructura medicală este limitată, iar cazurile serioase sunt direcționate către continent. Deși acest lucru are explicații moderne, el continuă o logică veche de secole.

Cazul Itsukushima rămâne unic la nivel mondial. Nu există alte exemple cunoscute, documentate istoric, unde nașterea și moartea să fi fost interzise simultan, pe termen lung, într-o comunitate locuită permanent.

Este un exemplu extrem despre modul în care religia poate structura nu doar morala, ci și biologia socială a unei comunități. Viața umană a fost literalmente adaptată pentru a proteja un ideal spiritual.