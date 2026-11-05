Sport

Sindicatul fotbaliștilor din Spania cere amânarea etapei din acest weekend după decesul lui Jesus de Miguel

Sindicatul fotbaliștilor din Spania cere amânarea etapei din acest weekend după decesul lui Jesus de MiguelJesus de Miguel. Sursa foto: UEFA
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Fotbalul din Spania este încă sub efectul tragediei imense după dispariția prematură a atacantului de la Tenerife, Jesus de Miguel. În urma acestui eveniment nefericit, fotbaliștii din Spania au reacționat prompt, solicitând măsuri ferme din partea autorităților sportive, conform news.ro.

Sindicatul fotbaliștilor din Spania cere amânarea etapei din acest weekend după decesul lui Jesus de Miguel

La solicitarea membrilor săi, sindicatul jucătorilor spanioli a cerut joi amânarea tuturor meciurilor profesioniste programate în acest weekend. Decizia a fost luată ca un gest elementar de respect și umanitate, după ce sportivul și-a pierdut viața în urma unui incident grav petrecut pe teren.

Jesus de Miguel a decedat marți dimineață, la doar o zi după ce a suferit o coliziune violentă cu portarul echipei FC Andorra, în timpul partidei disputate de formația sa.

Reprezentanții sindicatului au subliniat că sportivii din toate categoriile contactate au căzut de acord în unanimitate că următoarea rundă de meciuri din ligile spaniole nu ar trebui să se dispute în aceste condiții tragice.

O inițiativă a vecinilor poate ridica probleme pentru toți proprietarii. Cine trebuie să își dea acordul
O inițiativă a vecinilor poate ridica probleme pentru toți proprietarii. Cine trebuie să își dea acordul
Încă o alertă cu bombă pe aeroportul Otopeni. 21 de aeronave, vizate de amenințări în Europa. UE a activat un mecanism de securitate
Încă o alertă cu bombă pe aeroportul Otopeni. 21 de aeronave, vizate de amenințări în Europa. UE a activat un mecanism de securitate
minge fotbal

Sursa foto: Freepik

Starea emoțională a jucătorilor nu permite desfășurarea etapelor

Fotbaliștii și-au exprimat profunda tristețe față de această dramă care a lovit întreaga comunitate sportivă. Aceștia consideră că în momentul de față nu există starea psihologică și umană necesară pentru a aborda competiția în circumstanțe normale.

Din acest motiv, jucătorii au informat sindicatul că soluția cea mai potrivită ar fi suspendarea etapei din campionat, lansând un apel public la respect, doliu și sensibilitate din partea tuturor factorilor decizionali.

Apel către instituțiile fotbalistice din Spania

Organizația sindicală este conștientă de dificultățile logistice pe care le presupune reprogramarea jocurilor, însă face un apel ferm către instituțiile fotbalistice spaniole. Reprezentanții jucătorilor cer ca federația și liga să demonstreze prin fapte că oamenii și viața primează în fața intereselor sportive și economice.

Autoritățile au început deja să ia măsuri în acest sens, mai multe partide fiind amânate încă din această săptămână, în special confruntările din Cupa Spaniei. De asemenea, au fost deja decise amânările jocurilor programate pentru acest weekend în care urmau să evolueze echipele Tenerife, Andorra, dar și Castellón, fostul club al lui Jesus de Miguel.

Stiri calde

07:03 - O inițiativă a vecinilor poate ridica probleme pentru toți proprietarii. Cine trebuie să își dea acordul

06:56 - Ionuț Radu a apărat un penalty, dar Celta Vigo a pierdut în fața lui Union Saint-Gilloise

06:51 - 1984. Nicolae Ceaușescu la Congresul XIII. Mutilarea Capitalei, inaugurări, vârful austerității și un alt complot

06:44 - Universitatea Craiova învinge Egnatia cu 2-0 și urcă pe locul 8 în Conference League

06:34 - Prognoza meteo, 6 octombire. Diferențe uriașe de temperatură în țară, revin ninsorile la munte

06:25 - Miza miliardelor dintre Marea Britanie și UE: Studenții europeni, în centrul unei dispute majore la Bruxelles

HAI România!

Primarul Rareș Hopincă pregătește noi reguli pentru parcările din Sectorul 2. Locurile vor fi atribuite printr-un sistem digital

Primarul Rareș Hopincă pregătește noi reguli pentru parcările din Sectorul 2. Locurile vor fi atribuite printr-un sis...

Inteligența artificială nu va fi interzisă în avocatură. Ce încearcă UNBR să blocheze în mediul online

Inteligența artificială nu va fi interzisă în avocatură. Ce încearcă UNBR să blocheze în mediul online

Cum vrea Primăria Sectorului 2 să schimbe zona Petricani. Pasaj peste calea ferată, metrou și spații verzi

Cum vrea Primăria Sectorului 2 să schimbe zona Petricani. Pasaj peste calea ferată, metrou și spații verzi

Proiecte speciale