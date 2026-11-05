Fotbalul din Spania este încă sub efectul tragediei imense după dispariția prematură a atacantului de la Tenerife, Jesus de Miguel. În urma acestui eveniment nefericit, fotbaliștii din Spania au reacționat prompt, solicitând măsuri ferme din partea autorităților sportive, conform news.ro.

La solicitarea membrilor săi, sindicatul jucătorilor spanioli a cerut joi amânarea tuturor meciurilor profesioniste programate în acest weekend. Decizia a fost luată ca un gest elementar de respect și umanitate, după ce sportivul și-a pierdut viața în urma unui incident grav petrecut pe teren.

Jesus de Miguel a decedat marți dimineață, la doar o zi după ce a suferit o coliziune violentă cu portarul echipei FC Andorra, în timpul partidei disputate de formația sa.

Reprezentanții sindicatului au subliniat că sportivii din toate categoriile contactate au căzut de acord în unanimitate că următoarea rundă de meciuri din ligile spaniole nu ar trebui să se dispute în aceste condiții tragice.

Fotbaliștii și-au exprimat profunda tristețe față de această dramă care a lovit întreaga comunitate sportivă. Aceștia consideră că în momentul de față nu există starea psihologică și umană necesară pentru a aborda competiția în circumstanțe normale.

Din acest motiv, jucătorii au informat sindicatul că soluția cea mai potrivită ar fi suspendarea etapei din campionat, lansând un apel public la respect, doliu și sensibilitate din partea tuturor factorilor decizionali.

Organizația sindicală este conștientă de dificultățile logistice pe care le presupune reprogramarea jocurilor, însă face un apel ferm către instituțiile fotbalistice spaniole. Reprezentanții jucătorilor cer ca federația și liga să demonstreze prin fapte că oamenii și viața primează în fața intereselor sportive și economice.

Autoritățile au început deja să ia măsuri în acest sens, mai multe partide fiind amânate încă din această săptămână, în special confruntările din Cupa Spaniei. De asemenea, au fost deja decise amânările jocurilor programate pentru acest weekend în care urmau să evolueze echipele Tenerife, Andorra, dar și Castellón, fostul club al lui Jesus de Miguel.