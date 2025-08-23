Social Sinagoga Fabric din Timișoara, scoasă din ruină după decenii de abandon







Sinagoga din cartierul timișorean Fabric era o ruină în interior anul trecut, atunci când a fost preluată de Primăria Timișoara. Acum s-au făcut primii pași pentru a salva clădirea construită în 1897 și abandonată din anii ’80.Intenția Primăriei Timișoara a fost să stopeze degradarea clădirii. Astfel că s-au făcut lucrări în acest scop. Lucrările de punere în siguranță au fost executate de Art History Construct SRL. Valoare lucrărilor este de 965.564,19 lei, TVA inclus.

"Am finalizat lucrările de punere în siguranță a Sinagogii din Fabric, primul pas pentru salvarea și reactivarea acestui monument istoric.Construită între 1897 și 1899, clădirea nu a mai fost folosită din anii ’80. Și s-a degradat vizibil. Intervențiile au vizat oprirea deteriorării: repararea acoperișului pentru a opri infiltrațiile, consolidarea elementelor cu risc structural, îndepărtarea componentelor periculoase, protejarea vitraliilor și depozitarea în siguranță a elementelor decorative fragile", a transmis Primăria Timișoara.

Au fost executate lucrări de reparare a învelitorii acoperișului, pentru a opri infiltrațiile de apă. S-a trecut apoi la intervenții de consolidare a elementelor cu structură la risc și de îndepărtare a componentelor aflate în pericol de prăbușire. Totodată, vitraliile au fost protejate cu placaj. "Elementele decorative fragile au fost demontate și depozitate în condiții de siguranță”, precizează reprezentanții primăriei.

Scopul administrației din Timișoara este să deschisăn sinagoga pentru oameni. Sinagoga din Fabric este construită în stil eclectic, cu elemente neo-maure, gotice și elemente de stil neo-renascentist italian. Sinagoga era denumită „Sinagoga Nouă", pentru că înlocuia vechea sinagogă din strada Timocului.

"În paralel, împreună cu World Monuments Fund, am derulat o consultare cu comunitatea și cu specialiști, pentru a transforma Sinagoga într-un spațiu deschis comunității. Monumentul va fi pus în valoare și prin proiectul de regenerare urbană a zonei Traian, care va crește atractivitatea și accesibilitatea cartierului" și-a exprimat Primăria Timișoara intențiile.