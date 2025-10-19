Simt plantele durerea? O întrebare la care s-a aflat răspunsul

Este o întrebare veche, dar totuși fascinantă: simt plantele durerea?

Tehnologia ne permite să explorăm acest subiect mai profund, dar concluzia științifică rămâne fermă: salata ta nu este în agonie, iar a tunde un gard viu nu este o formă de tortură botanică. Cel puțin asta susțin cercetătorii britanici.

Pentru a simți durerea, un organism are nevoie de o structură biologică complexă pe care plantele pur și simplu nu o posedă. Durerea, așa cum o înțelegem noi, membrii regnului animal, necesită receptori specifici (nociceptori) pentru a detecta stimuli dăunători. Un sistem nervos capabil să transmită rapid acele semnale. Un creier care să proceseze semnalele ca o experiență subiectivă de suferință.

Plantele nu au creier, nervi sau receptori de durere. Prin urmare, ele nu pot experimenta durerea.

Acesta este un detaliu crucial care ne permite să mușcăm dintr-un măr sau să dezrădăcinăm un morcov fără nicio remușcare.

Deși nu simt durerea, plantele nu sunt organisme pasive. Ele sunt extraordinar de capabile să perceapă și să reacționeze la mediul înconjurător și la daunele fizice.

Unul dintre cele mai cunoscute exemple este Capcana lui Venus (Dionaea muscipula), care folosește perișori senzoriali pentru a detecta prada, închizându-și capcana într-o jumătate de secundă.

Similar, planta sensibilă (Mimosa pudica) își pliază rapid frunzele la cea mai mică atingere. Acesta este un comportament de răspuns, o adaptare care probabil ajută la sperierea erbivorelor sau la protecția împotriva deshidratării.

Cercetările moderne, în special pe plante-model precum Arabidopsis (o plantă din familia muștarului), au dezvăluit mecanisme de semnalizare și mai subtile.

Când o plantă Arabidopsis este atacată de omizi sau afide, celulele sale generează semnale electrice care se propagă rapid de la frunza vătămată la celelalte părți ale plantei. Aceste semnale acționează ca un sistem de avertizare intern. Odată ce semnalul ajunge la destinație, planta declanșează un răspuns de apărare, de multe ori prin creșterea producției de substanțe chimice toxice sau neplăcute la gust pentru a descuraja atacatorul.

Acest răspuns remarcabil este inițiat de deteriorarea fizică, dar este un mecanism de supraviețuire și adaptare, nu o expresie a suferinței. Nu trebuie să antropomorfizăm acest semnal electric, considerându-l echivalentul durerii. Este un mod evolutiv eficient de a se proteja, de a supraviețui și de a prospera, scrie Britannica.

Plantele sunt maestri ai percepției, reacționând la lumină, gravitație, vânt, chiar și la sunete, dar viața și moartea lor nu sunt modelate de suferință, ci de simpla ecuație a vieții botanice.