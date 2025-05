Politica Simion, mesaj de la Roma. De ce nu a participat la dezbaterea de la România TV







Nicușor Dan a fost singurul candidat prezent la dezbaterea electorală organizată de România TV. Aflat la Roma, liderul AUR, George Simion, a preferat să le transmită susținătorilor lui un mesaj.

Mesajul lui George Simion

Miercuri seară, de la ora 20:00, România TV a organizat o dezbatere electorală la care erau așteptați ambii candidați rămași în cursa alegerilor prezidențiale. În final, doar Nicușor Dan a fost prezent în studio, în timp ce George Simion a anunțat că se află la Roma.

La aproximativ 10 minute după startul dezbaterii, liderul AUR a trimis un mesaj video și a explicat de ce a luat această decizie.

„Fac acest video pentru a-mi exprima părerea de rău că nu am ajuns la întâlnirea din această seară de la România TV. Gânduri bune tuturor telespectatorilor România TV. Așa cum am spus de la început, dacă nu se întâmplă ceva major și nu am o întâlnire extraordinară în program, voi ajunge”, a spus Simion.

Ce le-a transmis alegătorilor

În același mesaj video, liderul AUR le-a transmis mulțumiri celor care l-au susținut în primul tur al alegerilor. De asemenea, candidatul i-a îndemnat să îl voteze și în cursa finală.

„Mulțumesc tuturor celor care au votat în primul tur și vreau să le spun că îi respect, îi respectăm și pe toți cei care l-au votat și pe Victor Ponta. A fost opțiunea lor. Acum ne aflăm în fața unei alegeri complicate și, după Klaus Iohannis, cu siguranță România nu și-l dorește pe Nicușor Dan ca și președinte”, a mai spus candidatul AUR.

George Simion, aspru criticat

Nicușor Dan l-a criticat pe contracandidatul său, menționând că este pentru a treia oară în ultima săptămână când acesta lipsește de la dezbateri.

„E o chestiune de principiu să îţi ţii cuvântul. Dacă anunţi că mergi la o dezbatere te duci. Eu mi-am făcut programul în funcţie de aceste dezbateri programate în fiecare seară la diferite posturi de televiziune. Este a treia oară când domnul Simion nu vine. Cred că dacă vrei să fii preşedintele României trebuie să stai faţă în faţă cu românii şi să răspunzi la întrebările pe care ziariştii ţi le pun“, a afirmat Nicuşor Dan.