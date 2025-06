Politica Simion, despre acuzațiile de lobby plătit: Ne întâlnim cu congresmeni. Fără poze pe bani







George Simion a răspuns acuzațiilor aduse de fostul ambasador al SUA la București, Adrian Zuckerman, care a susținut că liderul AUR ar fi plătit pentru a ajunge în preajma congresmenilor americani. Mai mult, diplomatul a afirmat că aceștia nu îl cunosc pe liderul AUR.

George Simion, despre întâlnirile cu oamenii lui Trump

Fostul ambasador a declarat că aceste întâlniri ar fi fost aranjate cu ajutorul unor firme de lobby.

„Dacă le dai câteva mii de dolari, congresmenii sunt fericiți, fac o poză cu tine și după aia, sub poză, poți să spui că ai discutat lucruri foarte serioase, importante, cum schimbi lumea, când, în realitate, i-ai spus numele, care s-a uitat după 3 minute după ce ai ieșit pe ușă”, a precizat Zuckerman.

George Simion i-a transmis diplomatului că relațiile cu SUA continuă și după alegeri. Liderul AUR a explicat că s-a întâlnit recent cu trei congresmeni americani.

„E destul de amuzant, pentru că în presa din România, astăzi un fost ambasador al SUA a declarat că nimeni nu ne cunoaște în Congresul american. Cică am fi plătit câteva mii de dolari pentru o campanie de lobby, deci nici măcar nu ne-ar ști numele. Însă noi ne-am întâlnit din nou cu congresmanul Robert Aderholt, cu Andy Ogles din Tennessee, cu Anna Paulina Luna în zilele trecute. Așadar, păstrăm legătura și participăm constant la CPAC și la toate evenimentele organizate sub egida Zilei de Rugăciune Națională Creștină, care au loc acum în toată Europa”, a afirmat liderul AUR.

Acuzat că ar fi plătit pentru întâlnirile cu americanii

Diplomatul a explicat că în Statele Unite oricine se poate întâlni cu persoane care ocupă diverse poziții importante.

„De domnul Aderholt n-am auzit de el, de doamna Luna, am auzit de ea, dar n-am întâlnit-o niciodată. În America, poți să te întâlnești cu cine vrei, poți să ai ce poziții vrei”, a spus el, la B1 TV.

În opinia sa, Elon Musk și Mario Nawfal nu nu s-au documentat suficient despre trecutul lui Simion.

„Eu o să repet ce am spus despre Musk, ce am spus despre Nawfal, ce-am spus despre alții care au susținut pe Georgescu și Simion, arată o neînțelegere a realității. Nu s-au informat cu privire la istoria lui Simion, la istoria lui Georgescu și, în opinia mea, n-ar trebui să se întâlnească cu acest om”, a adăugat fostul ambasador.

Zuckerman, despre Simion: Acest om e un pericol pentru România

Zuckermann a continuat șirul criticilor la adresa liderului AUR, menționând că acesta ar reprezenta un pericol pentru România.

„Acest om e un pericol pentru România, e un pericol pentru democrație în România și problemele cu el trebuie rezolvate și cred că cel mai bun lucru este ca Parchetul să aibă de-a face, să vadă ce a făcut, ce n-a făcut și să rezolve lucrurile astea, dar oamenii ăștia care se întâlnesc, eu cred că a fost făcut prin niște lobby și plătiți”, a mai spus diplomatul.