Politica Simion, atac la Nicușor Dan: Sper ca toți talibanii să-și ceară scuze







Candidatul AUR, George Simion, și-a cerut scuze după ce l-a făcut autist pe Nicușor Dan, dar tot a continuat atacurile la adresa acestuia. Liderul AUR a declarat că speră ca toți talibanii care pierd alegerile de duminică să își ceară scuze și că speranța moarte ultima.

George Simion, un nou atac la adresa lui Nicușor Dan

„Sper ca toți talibanii care pierd alegerile de duminică să își ceară scuze. Speranța moarte ultima”, a spus liderul AUR. Acesta a făcut trimitere la o declarație mai veche a lui Nicușor Dan din 2016, când acesta a folosit, într-un alt context, același termen, spunând că își dorește „un Parlament care să nu fie autist”.

Și-a cerut scuze, dar degeaba

Candidatul AUR la alegerile prezidențiale și-a cerut joi seara, la o întâlnire electorală cu românii din Belgia, scuze „persoanelor neurodivergente” după ce a folosit termenul „autist” pentru contracandidatul său.

George Simion spune că a greșit cuvântul

„Îmi pare rău și vreau să spun că am dat azi interviuri pentru Politico, pentru Brussels Signal, pentru Telegraf, pentru Euronews. Nu era programat ProTV-ul și nu eram atent. Mă întrerupeau din întâlnirile pe care le-am avut azi și am spus că acest contracandidat al meu este autist. Nu cred că am folosit termenul corect și îmi cer scuze față de persoanele neurodivergente.

Voiam să zic că acest candidat al meu este securist. Și are în acest sens dovedit o diplomă de colaborator când era el să se ducă pe la Olimpiade, cam singurul lucru cu care se poate lăuda în viață.

Am vrut să spun, îmi cer scuze poate nu este corect politic, acest contracandidat al meu este nazist, pentru că împreună cu gașca din jurul lui a participat la închiderea noastră în case, la vaccinarea noastră, care trebuia să fie obligatorie și care, datorită voinței poporului român, nu s-a întâmplat.

Am vrut să zic că acest contracandidat al meu este marxist. Și acest contracandidat al meu este coldist și soroșist”, a spus George Simion.