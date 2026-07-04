Serialul de animație rusesc „Masha și Ursul” a ajuns în mijlocul unei dezbateri politice după ce peste 50 de parlamentari britanici, împreună cu mai mulți deputați ucraineni, au solicitat Guvernului Regatului Unit să analizeze licențele de difuzare ale producției pe platformele Netflix și ITVX. Aceștia susțin că desenul animat ar putea fi folosit ca instrument de influență al Kremlinului. Deputatul liberal-democrat Tom Gordon susține că a adus subiectul în atenția Parlamentului britanic.

De asemenea, acesta a cerut o poziție oficială din partea secretarului de stat pentru Cultură, Media și Sport cu privire la eventualele măsuri care ar putea fi luate.

„Astăzi, în Parlament, am atras atenția asupra preocupărilor tot mai mari legate de Masha și Ursul, un desen animat rusesc difuzat pentru copiii din Marea Britanie pe Netflix și ITVX și identificat de Centrul pentru Combaterea Dezinformării din Ucraina drept un instrument de propagandă și influență al Rusiei”, a arătat Gordon.

Parlamentarul britanic susține că serialul animat conține mesaje care ar promova interesele Kremlinului și atrage atenția că acestea sunt transmise unui public foarte tânăr.

„Masha și Ursul promovează o agendă aliniată Kremlinului pentru copii de numai trei ani. Netflix și ITVX difuzează un desen animat care militarizează copiii, alimentează mașina de război a lui Putin și promovează o imagine pozitivă a Rusiei în fața unui public foarte numeros”, a afirmat politicanul britanic.

Controversa apare după ce Netflix a decis să achiziționeze încă două sezoane ale serialului. Tom Gordon a făcut referire la un episod în care Masha, personajul principal al animației, apare îmbrăcată într-o uniformă militară, scenă pe care o consideră problematică în actualul context geopolitic.

„Acest lucru este inacceptabil și, sincer, jignitor, în timp ce Putin continuă să poarte războiul din Ucraina”, a adăugat deputatul.

Într-o scrisoare transmisă ministrului britanic al Culturii, Media și Sportului, Tom Gordon solicită reevaluarea licențelor de difuzare și streaming pentru „Masha și Ursul”. De asemenea, parlamentarii cer reguli mai stricte pentru verificarea conținutului destinat copiilor, în cazul materialelor considerate potențiale instrumente de propagandă.

Autorităților britanice li se cere să analizeze inclusiv posibilitatea suspendării sau retragerii licențelor de difuzare. Demersul este susținut de peste 50 de parlamentari din Regatul Unit și de mai mulți oficiali ucraineni.

Kira Rudik, liderul partidului ucrainean Holos, consideră că serialul trebuie privit într-un context mai larg, având în vedere modul în care Rusia ar folosi cultura și divertismentul pentru a-și promova mesajele.

„Pentru ucraineni, acesta nu este doar un desen animat. Kremlinul folosește de mult timp cultura și divertismentul ca instrumente de influență. Platformele de streaming ar trebui să analizeze cu atenție dacă un conținut asociat unui stat care poartă un război brutal își are locul pe ecranele copiilor”, a declarat aceasta.

La rândul său, deputata ucraineană Ievheniia Kravciuk susține că „propaganda rusă se ascunde adesea în spatele unui divertisment aparent inofensiv” și avertizează că influența informațională poate preceda conflictele militare.

Potrivit acesteia, „acest război cognitiv se desfășoară deja în țările europene și în statele NATO partenere ale Ucrainei”.

Tom Gordon a mai spus că dezbaterea depășește situația unui singur serial animat și consideră necesară o abordare comună pentru limitarea influenței Rusiei prin produse culturale.

„Este o problemă mai amplă decât un simplu desen animat”, a scris Gordon.

Serialul „Masha și Ursul” a mai fost criticat și în alte state europene. Ministrul de Externe al Estoniei, Margus Tsahkna, a afirmat recent că Rusia „duce război nu doar cu rachete, ci și prin narațiuni”, susținând că „serialul face parte din instrumentele de influență ale Kremlinului”.

Oficialul estonian consideră că animația transmite mesaje favorabile Moscovei și contribuie la promovarea unei imagini pozitive a Rusiei în rândul publicului internațional.