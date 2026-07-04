International

Serialul de animație „Masha și Ursul”, acuzat că ascunde mesaje pro-Kremlin. Zeci de parlamentari cer măsuri

Comentează știrea
Serialul de animație „Masha și Ursul”, acuzat că ascunde mesaje pro-Kremlin. Zeci de parlamentari cer măsuriMasha si Ursul. Sursa foto: Wikipedia
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Serialul de animație rusesc „Masha și Ursul” a ajuns în mijlocul unei dezbateri politice după ce peste 50 de parlamentari britanici, împreună cu mai mulți deputați ucraineni, au solicitat Guvernului Regatului Unit să analizeze licențele de difuzare ale producției pe platformele Netflix și ITVX. Aceștia susțin că desenul animat ar putea fi folosit ca instrument de influență al Kremlinului. Deputatul liberal-democrat Tom Gordon susține că a adus subiectul în atenția Parlamentului britanic.

Netflix, presat să răspundă după acuzațiile privind „Masha și Ursul”. Parlamentarii cer verificări

De asemenea, acesta a cerut o poziție oficială din partea secretarului de stat pentru Cultură, Media și Sport cu privire la eventualele măsuri care ar putea fi luate.

„Astăzi, în Parlament, am atras atenția asupra preocupărilor tot mai mari legate de Masha și Ursul, un desen animat rusesc difuzat pentru copiii din Marea Britanie pe Netflix și ITVX și identificat de Centrul pentru Combaterea Dezinformării din Ucraina drept un instrument de propagandă și influență al Rusiei”, a arătat Gordon.

Netflix

Netflix/ Sursa foto Pixabay

Acuzații privind mesajele transmise copiilor

Parlamentarul britanic susține că serialul animat conține mesaje care ar promova interesele Kremlinului și atrage atenția că acestea sunt transmise unui public foarte tânăr.

„Masha și Ursul promovează o agendă aliniată Kremlinului pentru copii de numai trei ani. Netflix și ITVX difuzează un desen animat care militarizează copiii, alimentează mașina de război a lui Putin și promovează o imagine pozitivă a Rusiei în fața unui public foarte numeros”, a afirmat politicanul britanic.

„Masha și Ursul”, în atenția autorităților europene

Controversa apare după ce Netflix a decis să achiziționeze încă două sezoane ale serialului. Tom Gordon a făcut referire la un episod în care Masha, personajul principal al animației, apare îmbrăcată într-o uniformă militară, scenă pe care o consideră problematică în actualul context geopolitic.

„Acest lucru este inacceptabil și, sincer, jignitor, în timp ce Putin continuă să poarte războiul din Ucraina”, a adăugat deputatul.

Parlamentarii cer analizarea licențelor de difuzare

Într-o scrisoare transmisă ministrului britanic al Culturii, Media și Sportului, Tom Gordon solicită reevaluarea licențelor de difuzare și streaming pentru „Masha și Ursul”. De asemenea, parlamentarii cer reguli mai stricte pentru verificarea conținutului destinat copiilor, în cazul materialelor considerate potențiale instrumente de propagandă.

Autorităților britanice li se cere să analizeze inclusiv posibilitatea suspendării sau retragerii licențelor de difuzare. Demersul este susținut de peste 50 de parlamentari din Regatul Unit și de mai mulți oficiali ucraineni.

Oficialii ucraineni avertizează asupra influenței prin divertisment

Kira Rudik, liderul partidului ucrainean Holos, consideră că serialul trebuie privit într-un context mai larg, având în vedere modul în care Rusia ar folosi cultura și divertismentul pentru a-și promova mesajele.

„Pentru ucraineni, acesta nu este doar un desen animat. Kremlinul folosește de mult timp cultura și divertismentul ca instrumente de influență. Platformele de streaming ar trebui să analizeze cu atenție dacă un conținut asociat unui stat care poartă un război brutal își are locul pe ecranele copiilor”, a declarat aceasta.

La rândul său, deputata ucraineană Ievheniia Kravciuk susține că „propaganda rusă se ascunde adesea în spatele unui divertisment aparent inofensiv” și avertizează că influența informațională poate preceda conflictele militare.

Potrivit acesteia, „acest război cognitiv se desfășoară deja în țările europene și în statele NATO partenere ale Ucrainei”.

Tom Gordon a mai spus că dezbaterea depășește situația unui singur serial animat și consideră necesară o abordare comună pentru limitarea influenței Rusiei prin produse culturale.

„Este o problemă mai amplă decât un simplu desen animat”, a scris Gordon.

Critici similare venite din Estonia

Serialul „Masha și Ursul” a mai fost criticat și în alte state europene. Ministrul de Externe al Estoniei, Margus Tsahkna, a afirmat recent că Rusia „duce război nu doar cu rachete, ci și prin narațiuni”, susținând că „serialul face parte din instrumentele de influență ale Kremlinului”.

Oficialul estonian consideră că animația transmite mesaje favorabile Moscovei și contribuie la promovarea unei imagini pozitive a Rusiei în rândul publicului internațional.

Stiri calde

16:14 - Nicușor Dan, mesaj de susținere pentru Dacian Cioloș în cursa pentru șefia Francofoniei

16:03 - Trump a citit dintr-o carte pentru copii la podcastul realizat de Usha Vance

15:56 - Messi scrie o nouă pagină de istorie la Cupa Mondială. Recordurile stabilite de starul Argentinei

15:49 - Viorel Pașca, acuzat de abuzuri grave de Carla Tănasie

15:42 - Noua Zeelandă a învins Franța în meciul de deschidere a Campionatului Națiunilor la Rugby. România debutează la noapte

15:33 - Vacanțe mai scumpe în Italia. Turiștilor li se vor lua taxe mai mari

15:23 - Rareș Bogdan prezintă cele 10 motive pentru care românii ar trebui să aprecieze America

15:09 - Rică Răducanu, internat de urgență la Mangalia. „Nu sunt bine, sunt în spital”

HAI România!

Omul care a scindat Partidul Republican!

Omul care a scindat Partidul Republican!

Orbirea lui Ilie Bolojan și cinismul unei mize uriașe

Orbirea lui Ilie Bolojan și cinismul unei mize uriașe

Mai este România de partea României? Între umbra Catedralei și lumina ecranelor

Mai este România de partea României? Între umbra Catedralei și lumina ecranelor

Proiecte speciale