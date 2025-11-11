EVZ Special

Seniorul politicii românești și prezicerea cutremurătoare pe care ne-a lăsat-o

Seniorul politicii românești și prezicerea cutremurătoare pe care ne-a lăsat-o
La 11 noiembrie 1995, ne părăsea la București, marele Corneliu Coposu, Seniorul politicii românești. Discipol și apropiat al liderului și creatorului PNȚ Iuliu Maniu, restaurator în ultimii ani ai comunismului al Partidului Național Țărănesc pe care l-a afiliat internațional când încă era ilegal în România și cel care l-a înregistrat ca PNȚCD după decembrie 1989, Corneliu Coposu a practicat haltere.

La 11 noiembrie 1947, Iuliu Maniu era condamnat pe viață. iar Corneliu Coposu intra în mediul concentraționar românesc, Gulagul din România comunistă. Avea să petreacă mulți ani în cele mai grele condiții în cele mai groazince temnițe.

Corneliu Coposu a fost descendent al unei familii cu o vie credinţă naţională. Evident el nu putea alege decât să urce, asemeni înaintaşilor săi, Golgota libertăţii neamului. S-a născut în Sălaj, la 20 mai 1914.

Verticalul Senior și condamnarea dură primită

Până în 1947, Corneliu Coposu a fost un luptător politic. Secretar particular al omului politic Iuliu Maniu, principal sfătuitor, Corneliu Coposu a ajuns după 1947 în temniţa comunistă. Deşi nevinovat, acest fruntaş naţional-ţărănist a plătit pentru ”vina” de a fi român, de a dori binele ţării sale.

Simbolul porții închise - simbol al libertății

Corneliu Coposu

Sursa foto: Arhiva EVZ

Corneliu Coposu uimea prin limpezimea gândirii! Aceasta nu-i fusese alterată de cele aproape două decenii de temniţă, izolare şi domiciliu forţat.Îmi aduc aminte că într-un interviu, sora marelui om politic spunea că în localitatea Rubla, locul domiciliului forțat, Corneliu Coposu spunea că merge să închidă poarta. Sora lui l-ar fi întrebat de ce face acest lucru, deoarece acea poartă era o alcătuire de câteva nuiele, tulpini de floarea soarelui sau de porumb uscate. Atunci Seniorul i-ar fi spus că ea nu ştia ce înseamnă ca douăzeci de ani să nu poţi să închizi poarta în urma ta.

Ce prezicere a făcut Seniorul

Dincolo de toate, avem certitudinea că drumul spre democratizare a început cu Seniorul. Chiar dacă roadele tranziţiei s-au văzut abia după 2004 şi 2007, anii integrării euro-atlantice a României, poarta trecutului comunist a fost închisă de Seniorul Corneliu Coposu.

Spre finalul vieții, Seniorul ne-a lăsat o predicție pe care nu și-ar fi dorit să o vadă materializată vreodată! Din păcate, ea s-a împlinit:

„Ferească Dumnezeu ca peste 20-25 de ani să vezi FSN de o parte și de alta a eșicherului politic românesc”!

 

