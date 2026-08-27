Politica

Senatorii nu susțin examenul dublu pentru liceu, dar amână decizia

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Senatorii nu susțin examenul dublu pentru liceu, dar amână deciziaElevi la evaluare. sursa: arhiva
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Din cuprinsul articolului

Senatorul Ștefan Pălărie a declarat, după ședința Comisiei pentru Învățământ din Senat, că dezbaterea privind examenul dublu de admitere la liceu a fost suspendată fără o decizie finală. El spune că, deși participanții la discuții s-au pronunțat împotriva actualului mecanism de admitere, reprezentanții PSD, PNL și UDMR nu au susținut abrogarea prevederii, preferând soluția amânării.

Examenul dublu, criticat de toți cei invitați

Pălărie a explicat că miza este una importantă pentru elevi și părinți, în condițiile în care modul de admitere la liceu trebuie clarificat din timp. „Miza afectează cel puțin un milion de părinți din România”, a afirmat senatorul, subliniind că familiile au nevoie să știe din timp ce examene vor susține copiii pentru a ajunge la liceul dorit.

Potrivit lui Pălărie, invitații la ședința comisiei au criticat în unanimitate sistemul care permite admiterea pe două căi: prin Evaluarea Națională și printr-un examen suplimentar organizat de anumite licee.

Senatorii sunt împotrivă, dar nu votează eliminarea

Senatorul USR consideră că această formulă nu rezolvă problemele existente în sistemul de educație și poate accentua diferențele dintre elevi. El a invocat și costurile pregătirii suplimentare, susținând că acestea pot ajunge la aproximativ 10.000 de lei anual pentru un copil.

„Va împărți România în două clase: cei care își permit financiar meditațiile și cei care nu și le permit”, a spus Pălărie, citat de edupedu.ro.

Senat

Senat. sursa: Facebook

Acesta susține că inclusiv senatorii care au participat la dezbateri au admis că mecanismul nu este unul potrivit, însă majoritatea nu a votat pentru eliminarea lui. În opinia sa, soluția ar fi fost abrogarea imediată a prevederii, nu prorogarea aplicării acesteia.

Examenul dublu, eliminat și amânat la Camera Deputaților

Deputații au adoptat anterior un proiect care combină două soluții diferite: eliminarea examenului suplimentar și amânarea aplicării prevederii pentru o perioadă de patru ani, până în 2029.

Ședința Comisiei pentru Învățământ a fost suspendată, iar senatorul USR a anunțat că aceasta ar putea fi reluată după ședința de plen. El nu a exclus posibilitatea ca proiectul să nu fie adoptat în această săptămână.

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