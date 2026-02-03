Semnătura electronică, adaptată la noile reguli europene. Ce schimbări apar în 2026

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului anunţă deblocarea normelor privind semnătura electronică şi serviciile de încredere, cu obiectivul imediat de a aduce predictibilitate în piaţă şi de a elimina blocajele birocratice care au întârziat aplicarea legii. Totodată, instituţia îşi asumă un calendar accelerat pentru emiterea actelor normative necesare.

Reprezentanții ministerului arată că actualizarea cadrului legal este corelată cu dinamica reglementărilor europene, astfel încât să fie respectate cerințele de securitate aplicabile utilizării semnăturii electronice.

„MEDAT este preocupat de a asigura permanent actualizarea cadrului legal în raport cu dinamica adoptării actelor de punere în aplicare la nivel european, astfel încât să fie respectate cerinţele de securitate impuse în domeniul utilizării semnăturii electronice. În perioada imediat următoare, în regim de urgenţă, avem în vedere armonizarea legislaţiei naţionale pentru a fi în acord cu regulamentul european eIDAS2”, se menţionează în comunicat.

Decizia a fost luată în urma dialogului constant cu mediul privat și a consultărilor desfășurate la nivel guvernamental, la care a participat și vicepremierul Oana Gheorghiu.

Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Irineu Darău, susține că ordinul adoptat pune capăt unei perioade îndelungate de blocaj și creează premisele valorificării potențialului digital al României.

„Prin acest ordin, punem capăt unei perioade de aşteptare mult prea lungi şi deblocăm, în sfârşit, potenţialul digital al României. Liberalizarea semnăturii electronice este o reformă pe care am asumat-o ca prioritate. Prin acest ordin, liberalizăm cu adevărat semnătura electronică, atât pentru furnizori, cât şi pentru cetăţeni. Cel mai important beneficiu este că românii vor putea semna mult mai multe tipuri de documente folosind semnătura avansată. Următorii paşi sunt clar asumaţi: vom amenda legea pentru alinierea la eIDAS 2.0 şi vom ajusta normele subsecvente, astfel încât regulile să fie simple, clare şi uşor de aplicat în practică. Doar aşa oferim oamenilor libertatea de a interacţiona digital cu statul şi cu mediul privat", a declarat ministrul, citat în comunicat.

MEDAT a anunțat intrarea în vigoare a unui pachet normativ esențial pentru arhitectura digitală a României, care aprobă procedurile de autorizare, supraveghere și control ale prestatorilor de servicii de încredere. Ordinul de ministru, publicat luni în Monitorul Oficial, pune în aplicare prevederile Legii nr. 214/2024 și stabilește un cadru competitiv și transparent, favorabil liberalizării pieței și accesului cetățenilor la instrumente de autentificare electronică cu valoare juridică deplină.

Potrivit ministerului, noile reguli instituie criterii clare pentru operatorii economici care doresc să furnizeze servicii de încredere, fie ele calificate sau necalificate. Procedurile simplificate reduc barierele tehnice și administrative, inclusiv prin facilitarea înregistrării în Registrul prestatorilor de servicii de încredere, cu efect direct asupra competiției și inovației tehnologice.

Din perspectiva utilizatorilor, cadrul normativ adoptat extinde recunoașterea semnăturilor electronice și simplifică relația cu instituțiile publice și cu mediul privat. Ordinul reglementează validarea documentelor semnate electronic, oferind un plus de certitudine juridică atât pentru persoanele fizice, cât și pentru partenerii contractuali.

Actul normativ integrează, de asemenea, soluții moderne de identificare la distanță, care permit obținerea semnăturilor electronice fără prezență fizică, în baza unor standarde tehnice concepute pentru prevenirea fraudei și protejarea datelor personale. O componentă esențială este reprezentată de organizarea activităților de supraveghere și control.

„Prin aceste măsuri, Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului urmăreşte crearea unui ecosistem digital de încredere, în care barierele birocratice sunt înlocuite de proceduri automatizate şi securizate. Această reformă instituţională transformă semnătura electronică dintr-un instrument tehnic specializat într-un utilitar cotidian, accesibil pe scară largă, susţinând astfel competitivitatea economiei româneşti în piaţa unică digitală europeană”, se mai arată în comunicat.

Ordinul urmează să intre în vigoare în termen de 60 de zile.