Politica Şeful socialiştilor din Bălţi, pe banca acuzaţilor. S-a bătut ca pe maidan. Video







Republica Moldova. Şeful organizaţiei teritoriale Bălţi a Partidului Socialiştilor, Maxim Moroşan, a ajuns pe banca acuzaţilor. Împreună cu un alt consilier municipal din Bălţi, sportivul Dumitru Galagoţ, Moroşan este învinuit de huliganism agravat pentru că s-a bătut ca pe maidan într-un local.

Altercaţia a avut loc vara trecută, luna iulie, într-un local din Bălţi. Fruntaşul socialist s-a confruntat cu fostul său prieten şi partener de la Uniunea de afaceri moldo-rusă, organizaţie fondată de fostul preşedinte Igor Dodon, sportivul Nicolae Eremciuc.

În timp ce Nicolae Eremciuc şi prietenul său şi-au recunoscut vina, Moroşan şi Galagoţ pledează nevinovaţi. Chiar dacă recunosc că au participat la încăerare.

Împreună cu Eremciuc, Maxim Moroşan a împărţit sportivilor daruri de la Fundaţia Ifavis, fondată şi condusă de liderul interlop Grigroe Caramalac, alias Bulgarul.

Evenimentul Zilei a publicat anterior o anchetă despre legăturile lui Maxim Moroşan cu temutul lider interlop care se ascunde de justiţia moldvenească la Moscova.

Într-o altă ancchetă, EvZ a dezvăluit despre reabilitarea de către Caramalac a organizaţiei criminale organizate în nordul Republicii Moldova şi rolul lui Moroşan. La fel, s-a relatat despre presupusa legătură a lui Igor Dodon cu Grigore Caramalac şi tentativele liderului interlop de a controla politica dintre Nistru şi Prut. Însăşi Caramalac fiind de ani buni agent al FSB-lui rusesc.

Bătaia cu socialişti de la Bălţi. Ce spune Maxim Moroşan

Maxim Moroşan a declarat pentru Evenimentul Zilei că a fost nevoit să se bată „pentru onoare şi demnitate”. Şi că este sigur că a procedat corect, ca "un bărbat adevărat”. El l-a acuzat pe Eremciuc că l-a atacat.

„Nu înţeleg de ce noi suntem învinuiţi. Ne învinuesc real că ne apărăm onoarea şi demnitatea? Acuş va începe şedinţa de judecată. Vom vedea ce ne vor spune. Pe noi ne-au atacat. Şi noi doar ne-am apărat. Da, am fost implicaţi în altercaţie.

Dar să te baţi şi să te aperi sunt două lucruri diferite. Noi ne-am apărat onoarea şi demnitatea. Şi pentru aceasta ne-au fabricat dosar penal”, ne-a declarat Moroşan cu câteva minute înainte să înceapă şedinţa de judecată .

Întrebat despre legătura cu Grigore Caramalac, Maxim Moroşan a preferat să răspundă metaforic, cu un proverb rusesc: „Să asculţi bârfele e cum ai mulge găinile”. După care şeful socialiştilor din Bălţi a profitat de ocazie ca să atace guvernarea pro-europeană de la Chişinău.

„Actuala guvernare ne-a promis timpuri mai bune. Şi iată care sunt ele. Timpul le va pune pe toate la locul lor”, a spus Moroşan.

Poziţia lui Nicolae Eremciuc

Fostul partener al lui Moroşan, Nicolae Eremciuc, susţine că el este cel care a fost atacat.

„Am făcut cunoştinţă cu Moroşan în 2018. Am participat împreună la o acţiune de caritate în oraşul Bălţi. De susţinere a celor care practică sportul. În special luptele şi boxul. Eram susţinuţi de diferite organizaţii. După acest eveniment am început să comunicăm mai mult.

Eram prieteni. Prieteneam cu familiile. Pe urmă am înţeles că el avea nevoie de oameni pentru a-i folosi. Ceea ce spune Moroşan este o nouă minciună. Acest om niciodată nu spune adevărul. El vorbeşte doar ceea ce îi convine lui.

Cum s-a întâmplat. Mai întâi acest om (Maxim Moroşan) m-a telefonat. Mi-a fixat o întâlnire, ca să stăm de vorbă.

Nu era vorba despre discuţii pe teme politice. Era o discuţie personală, care ne viza doar pe noi doi. O discuţie ce ţine de perioada când încă lucram împreună la anumite proiecte sociale în Rusia.

Deci, noi am venit la acea întâlnire. Am discutat. Am încercat să elucidăm anumite aspecte privind relaţia noastră actuală. În acest moment, un fost prieten apropiat (Dumitru Galagoţ), care m-a trădat. El l-a insultat pe prietenul care era cu mine.

El a fost primul care a lovit. A fost ceva neaşteptat. Pentru că el a fost prietenul nostru de copilărie. Am făcut împreună sport. Cât priveşte Moroşan, el nu este sportiv. Şi nici n-a fost. Nu are spirit sportiv în el, Nici onoare de sportiv. Cred că a vrut să-şi apere virginitatea. Mai mult nu are ce apăra.

După ce am fost lovit, a pornit şi bătaia. I-am răspuns la lovitură. Recunosc că nu a fost frumos. Ne aflam era în loc public. Noi ne-am asumat responsabilitatea. Suntem gata să răspundem în faţa legii.

Dar această declaraţie a lui Moroşan că ei au fost cei atacaţi din motive politice este un neadevăr. Nu are nimic cu politica sau cu împărţirea teritoriului. Au fost nişte reglări personale. Mai întâi am discutat, discţiile au generat în conflict. Ei ne-au atacat fizic şi noi am răspuns. Şi s-a primit ce s-a primit”, a declarat Eremciuc pentru EvZ.

Detalii mai puţin cunoscute din biografia trimisului lui Grigore Caramalac la Bălţi

Maxim Moroşan s-a născut cu 35 de ani în urmă în Bălţi. A emigrat în Rusia împreună cu părinţii, pe când era copil. A absolvit Academia financiar-industrială din Moscova, Federația Rusă, specialitatea jurist, și Academia prezidențială (РАНХиГС) din același oraș.

A făcut practica în Comitetul de anchetă al Rusiei, în oraşul Odinţovo. Acolo are casă, unde au rămas să locuiască soţia şi cei doi copii ai lor.

O perioadă şi-a câştigat existenţa prezentând numere de magie pe la petreceri. Astfel, în anumite cercuri, Maxim Moroşan este cunoscut cu porecla Fokusnik (Magicianul din rusă).

Ssursa noastră susţine că Igor Dodon şi Grigore Caramalac s-au întâlnit de mai multe ori în secret la Moscova.

În iulie 2021, la Chişinău a fost creată o nouă asociaţie publică, "Uniunea de afaceri moldo-rusă" (UAMR). Aceasta a fost înfiinţată de către "Delovaya Rossiya" şi Fundaţia EURO-ASIA-Moldova pentru dezvoltarea economiei Moldovei.

La fondarea UAMR un rol important l-a avut şi Serghei Mişin, fiul regretatului ex-vicepreşedinte comunist al Parlamentului de la Chişinău, Vadim Mişin. El este şi fondatorul Partidului „Renaştere”, controlat acum de Ilan Şor.

Potrivit unui comunicat de pe site-ul "Delovaya Rossiya", asociaţia publică urma să fie condusă de către liderul Partidului Socialiştilor, Igor Dodon. Acesta apare într-o secvenţă video filmată la Moscova, rostind un discurs în cadul unei adunări a UAMR.

În această înregistrare video apare şi Maxim Moroşan. La scurt timp, acesta apare deja în postura de preşedinte al UAMR.

Maxim Moroşan a revenit în oraşul natal în calitate de lider al Asociației „Sunt bălțean”. Iar în iulie 2023, Moroșan a fost ales președinte al organizației teritoriale Bălți a Partidului Socialiștilor.

În 2024, preşedinte şi fondator al Asociaţiei a fost numit Dumitru Galagoţ, vicecampion european la box şi un apropiat al lui Moroşan.