Președintele României, Nicușor Dan, a convocat pentru luni, 29 iunie 2026, de la ora 15:00, o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), care se va desfășura la Palatul Cotroceni. Administrația Prezidențială a anunțat că pe ordinea de zi figurează obiectivele României pentru Summitul NATO de la Ankara, participarea Armatei României la misiuni externe și situația serviciilor de navigație aeriană după suspendarea certificatului ROMATSA.

Administrația Prezidențială a anunțat că membrii Consiliului Suprem de Apărare a Țării vor analiza, în cadrul ședinței de luni, obiectivele pe care România le va susține la Summitul NATO programat în 2026 la Ankara.

Pe agenda reuniunii se află și analiza forțelor și mijloacelor Armatei României care pot fi puse la dispoziție pentru participarea la misiuni și operații desfășurate în afara teritoriului național pe parcursul anului 2027.

Un alt subiect inclus pe ordinea de zi vizează implicațiile pentru continuitatea serviciilor de navigație aeriană și pentru securitatea spațiului aerian, în contextul suspendării Certificatului ROMATSA de furnizor de servicii de navigație aeriană prin Sentința nr. 360 din 27 februarie 2026.

Autoritățile urmează să analizeze efectele acestei situații și măsurile necesare pentru menținerea funcționării serviciilor de navigație aeriană în condiții de siguranță.

Administrația Prezidențială a precizat că reuniunea nu se va limita doar la subiectele deja anunțate.

„În cadrul ședinței Consiliului, vor fi analizate și alte tematici de actualitate din domeniul securității naționale”, se arată în comunicatul oficial.

Astfel, ședința CSAT va aborda atât teme strategice privind participarea României la reuniunea Alianței Nord-Atlantice, cât și aspecte legate de securitatea națională și funcționarea infrastructurii critice.

Cea mai recentă ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării a fost convocată de președintele Nicușor Dan în data de 29 mai, după incidentul produs în județul Galați, unde o dronă de proveniență rusească s-a prăbușit, provocând pagube materiale și rănirea a două persoane.

În declarația făcută atunci, șeful statului a afirmat că incidentul reprezintă o consecință a războiului declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei și a modului în care sunt utilizate sistemele de armament în apropierea granițelor NATO.

„Nu există nicio ambiguitate cu privire la autorul și la cauza acestei agresiuni”, a declarat Nicușor Dan.

Mesajul președintelui a fost transmis în timp ce autoritățile române desfășurau investigații pentru stabilirea împrejurărilor în care drona a ajuns pe teritoriul României, precum și pentru identificarea tipului aparatului și a traseului urmat înainte de impact.