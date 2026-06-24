Curtea Constituţională a Republicii Cehe a intervenit de urgență în conflictul la vârf din interiorul executivului de la Praga. Instituția a emis o hotărâre provizorie prin care îi conferă preşedintelui Petr Pavel dreptul de a lua parte la viitorul summit al NATO, programat pentru luna iulie la Ankara, conform Reuters.

Această hotărâre judecătorească aduce o rezolvare temporară în confruntarea deschisă dintre șeful statului şi prim-ministrul Andrej Babiš. Tensiunile au explodat după ce premierul a anunțat public că preşedintele nu va fi inclus în delegaţia oficială a ţării. În replică, Petr Pavel a sesizat imediat instanţa constituţională pentru a obţine o clarificare juridică clară privind autoritatea instituțională de a stabili componența delegației la reuniunile Alianței Nord-Atlantice.

Magistrații cehi urmează să analizeze în profunzime fondul acestei probleme în perioada următoare, însă au considerat necesar să emită o ordonanţă preliminară imediată. Argumentele principale au fost strâns legate de respectarea precedentului istoric, președinții anteriori conducând mereu aceste delegații, dar și de faptul că termenul limită pentru acreditarea oficială la eveniment expiră vineri.

„Având în vedere situaţia actuală - în care termenele sunt într-adevăr strânse - este necesar să se menţină această practică aşa cum este”, a declarat Pavel Šámal, judecătorul raportor al cauzei.

În cadrul unei conferinţe de presă transmise la televiziune, magistratul a subliniat că executivul de la Praga şi Ministerul Afacerilor Externe au obligația de a trimite o notificare oficială, fără întârziere, către structurile NATO şi către organizatorii summitului din 7-8 iulie de la Ankara, prin care să anunțe că preşedintele va fi prezent în delegaţia oficială.

Relația tensionată dintre cei doi oficiali cehi nu este nouă, summitul NATO devenind doar cel mai recent câmp de luptă. Pavel și Babiš s-au confruntat direct în cadrul alegerilor prezidenţiale din anul 2023. Divergențe majore au apărut și pe fondul deciziei premierului de a diminua bugetul alocat apărării la valoarea de 1,8% din PIB, o cifră inferioară țintei de 2% stabilite de regulamentele NATO.

„Salut faptul că Curtea Constituţională a emis o măsură provizorie ce reflectă practica existentă şi asigură continuitatea reprezentării ţării la summitul NATO”, a declarat Pavel miercuri.

De cealaltă parte, reacția șefului guvernului a fost una de conformare în fața legii. La rândul său, Babiš a transmis că respectă decizia instanţei.

Miza acestei confruntări atinge interpretarea legii fundamentale. Chiar dacă executivul este cel care trasează și coordonează liniile directoare ale politicii externe în Republica Cehă, Constituţia stipulează în mod clar că preşedintele este cel care reprezintă statul în relațiile internaționale. Din acest motiv, Petr Pavel a argumentat că excluderea sa din delegație reprezintă o limitare abuzivă a prerogativelor sale oficiale.

Petr Pavel este recunoscut ca un susţinător ferm al valorilor NATO şi ale Uniunii Europene, având în spate o carieră militară de vârf. El a ocupat funcția de comandant suprem al armatei cehe și a condus Comitetul Militar al NATO între anii 2015 şi 2018. Profilul său contrastează puternic cu cel al lui Babiš, lider politic ce își exprimă admirația față de Donald Trump și care conduce un cabinet din care fac parte formațiuni de extremă dreaptă şi eurosceptice.

Relațiile de la vârful statului au fost complicate și de alte decizii politice recente. Ministrul de externe Petr Macinka, lider al formațiunii de extremă dreapta Motoristi, a avertizat la începutul acestui an că va adopta o poziție ostilă față de președinte. Reacția a survenit după ce Pavel a respins numirea primului candidat propus de acest partid pentru portofoliul afacerilor externe.