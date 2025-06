Social Sedentarismul după un atac de cord duce la mari șanse pentru o ricidivă







O nouă cercetare publicată în Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes sugerează că persoanele care stau sau rămân sedentare mai mult de 14 ore pe zi pot avea un risc mai mare de un eveniment cardiovascular sau de deces în anul următor tratamentului la un spital pentru simptomele unui atac de cord. Studiul a folosit accelerometre pentru încheietura mâinii pentru a urmări cantitatea de timp petrecută de fiecare participant în mișcare sau sedentarism timp de o medie de 30 de zile după externarea din departamentul de urgență al unui spital. Analiza a constatat că cei din grupul cu cel mai scăzut nivel de activitate aveau un risc de 2,58 ori mai mare de a avea o altă problemă cardiacă sau de a muri în următorul an.

Înlocuirea a 30 de minute de sedentarism cu 30 de minute de activitate fizică moderată până la viguroasă zilnic a redus riscul de evenimente cardiovasculare adverse sau de deces cu 61%; înlocuirea sedentarismului cu activitate fizică de intensitate ușoară a redus riscul cu 50%; iar înlocuirea sedentarismului cu 30 de minute de somn a redus riscul cu 14%. Studiul indică faptul că nu trebuie să începeți să alergați maratoane după un eveniment cardiovascular pentru a vedea beneficiile.

Mai multă activitate fizică și mai mult somn sunt mai sănătoase decât statul pe scaun, iar constatările susțin profesioniștii din domeniul sănătății să se orienteze către o abordare mai holistică, flexibilă și individualizată a activității fizice la pacienții care au suferit un atac de cord sau dureri toracice.

Un studiu la care au participat 609 adulți tratați pentru durere toracică și atac de cord la Columbia University Irving Medical Center din New York a constatat că creșterea activităților de intensitate redusă cu 30 de minute pe zi a fost legată de reduceri dramatice ale riscului de eveniment cardiac în următorul an.

Studiul a constatat că înlocuirea timpului sedentar cu activități de intensitate redusă a fost aproape la fel de benefică ca activitățile fizice de intensitate moderată până la viguroasă, cum ar fi mersul pe bicicletă sau aerobicul. În plus, înlocuirea a doar 30 de minute de comportament sedentar cu activități fizice de orice intensitate a redus la mai mult de jumătate riscul de a suferi un eveniment cardiac în cursul perioadei de monitorizare de un an. Constatările sugerează că a sta mai puțin jos și a face orice altceva - cum ar fi mersul pe jos, gătitul, joaca cu câinele sau grădinăritul - vă va ajuta să rămâneți mai sănătos. Studiul a fost sprijinit prin granturi de la National Institutes of Health și de la National Heart, Lung, and Blood Institute.

sursa: medicalxpress.com