Sezonul legumelor aduce în bucătăriile românilor una dintre cele mai iubite și aromate rețete: ardeii copți. Fie că alegi să îi consumi imediat, alături de o friptură suculentă sau o mâncare de cartofi, fie că îi pregătești cu grijă pentru cămară, această rețetă simplă ascunde câteva secrete importante.

Pentru a obține un gust perfect și o textură ideală, gospodinele cu experiență folosesc câteva trucuri moștenite din bătrâni care transformă un preparat banal într-o adevărată delicatesă.

Succesul acestei rețete începe încă din piață. Pentru a obține ardei copți gustoși, cărnoși și ușor de curățat, este esențial să alegi exemplare proaspete, cu coaja întinsă și lucioasă. Ardeiul capia este ideal pentru acest preparat datorită formei alungite și a gustului dulceag, însă și gogoșarii sau ardeii grași roșii reprezintă opțiuni excelente. Evită legumele care prezintă pete sau care par moi la atingere, deoarece acestea își vor pierde rapid textura în timpul procesului de gătire.

Cea mai mare provocare când vine vorba despre această rețetă este îndepărtarea cojii arse. Există însă o metodă extrem de simplă care te scapă de efort. Imediat ce ai luat ardeii de pe plită, de pe grătar sau din cuptor, pune-i fierbinți într-un vas adânc și presară deasupra lor un praf generos de sare grunjoasă. Acoperă imediat vasul cu un capac etanș sau cu o folie de plastic și lasă-i să se odihnească timp de aproximativ cincisprezece minute.

Aburul format în interior va acționa ca un izolator, desprinzând coaja de miez aproape de la sine. Nu folosi niciodată apă pentru a-i spăla în timp ce îi cureți, deoarece le vei șterge toată aroma de fum.

Dacă vrei să consumi ardeii copți pe loc, dressingul este cel care le dă personalitate. Amestecă într-un bol ulei de floarea soarelui, oțet de calitate, puțină apă, sare și un strop de zahăr pentru a echilibra aciditatea. Pentru un plus de savoare, adaugă câțiva căței de usturoi tăiați felii subțiri sau zdrobiți. Toarnă acest sos peste ardeii curățați și lasă-i la marinat în frigider măcar o oră înainte de servire. Gusturile se vor întrepătrunde perfect, iar rezultatul va fi absolut delicios.